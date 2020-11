El Covid avanza con más lentitud, pero las limitaciones no se aflojan

Redacción Internacional |

En Europa los diferentes países apenas aflojan las limitaciones de movimiento y ocio con las que hacen frente al coronavirus, aunque el crecimiento de los contagios se hace más lento en muchos casos.

El número de contagios en el mundo por el Covid-19 superó ayer los 55 millones, mientras que el de fallecidos rebasa los 1,3 millones, según datos de la universidad de Medicina estadounidense Johns Hopkins (JHU).

Estados Unidos está en cabeza, con 11,2 millones de afectados, seguido de la India, con 8,8 millones; Brasil, con 5,8; Francia, por encima de los 2 millones; Rusia, con 1,9 y España con 1,4 millones.

Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció ayer su impaciencia ante el aplazamiento de medidas vinculantes más estrictas para rebajar de forma consolidada las nuevas infecciones y lamentó que en su reunión del día anterior con los jefes de gobierno de los "Länder" no se lograra un consenso.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 14.419 nuevos contagios con coronavirus y 267 víctimas mortales en las últimas 24 horas. La cifra de nuevos casos diarios se sitúa así por debajo de los 15.332 registrados el martes de la semana pasada y del récord de 23.542 nuevas infecciones el viernes.

Los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero alcanza los 815.746, con 12.814 víctimas mortales. Francia

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, señaló ayer que, si la vacuna de Pfizer para el coronavirus demuestra ser eficaz y segura, espera que la vacunación en su país pueda comenzar a comienzos del año próximo y sin tener que pagar.

En Francia se aplica un confinamiento domiciliario desde el 30 de octubre que debía durar al menos hasta el 1 de diciembre, pero el Ejecutivo ya ha advertido de que habrá restricciones que continuarán, así que habrá que seguir utilizando justificantes para desplazarse y los bares y restaurantes seguirán cerrados.

Dinamarca

El Gobierno socialdemócrata danés y cuatro partidos de centroizquierda han cerrado un acuerdo para impulsar una reforma legal que permita ordenar el sacrificio de toda la población de visones por una mutación del coronavirus. El Ejecutivo danés había anunciado el sacrificio obligatorio de los cerca de 15 millones de visones el pasado día 4, pero poco después se reveló que las leyes solo permitían ordenarlo en aquellas granjas donde se hayan detectado animales contagiados o estén en un radio de 7,8 kilómetros, lo que provocó una tormenta política.

Aparte del sacrificio de los visones, las autoridades han impuesto restricciones en siete municipios del norte de Jutlandia, la zona más afectada, que incluyen el cierre de la hostelería y una recomendación de limitar los movimientos, aunque ya se han levantado de forma parcial.

Rusia

Rusia registró durante el último día 442 decesos por Covid-19, un nuevo récord de fallecimientos diarios por esta enfermedad desde el estallido de la pandemia el pasado marzo, informaron ayer las autoridades sanitarias. El número total de los fallecimientos ascendió en el país a 33.931, según el gabinete de crisis que gestiona la emergencia sanitaria en Rusia.

En las últimas 24 horas en el país se anotaron 22.410 nuevos casos, 5.882 de ellos en Moscú, el principal foco de esa infección en el país.

Ucrania

Decenas de empresarios protestaron este martes frente a la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania por la cuarentena que impuso el Gobierno para los próximos fines de semana a fin de tratar de frenar la propagación del coronavirus.

Ucrania registró en las últimas horas casi 12.000 nuevos casos de coronavirus y 159 muertes, según el ministro de Salud, Maxim Stepánov. El día anterior la incidencia había bajado a 9.832 nuevos casos diarios.

Portugal

La región Norte de Portugal tiene una media de 1.304 positivos por cada cien mil habitantes en el último período de quince días registrado por la Dirección General de Salud (DGS) Portugal hasta el pasado 10 de noviembre, mientras que la media del resto del país es de 760 casos. El lunes, Portugal, que se encuentra en estado de emergencia y con el 80 por ciento de la población bajo toque de queda, alcanzó el récord diario de fallecidos desde que comenzó la pandemia, con un total de 91, y acumuló 255.672 positivos desde marzo.

Un total de 191 municipios, incluidos Lisboa y Oporto, permanecen bajo confinamiento parcial y toque de queda, que de lunes a viernes se extiende desde las 23:00 hasta las 5:00 horas, mientras que los fines de semana es de 13:00 a 5:00.

Croacia

El 57 por ciento de los croatas no tienen planes de vacunarse contra la Covid-19, argumentando que no se fían o que temen que tengan efectos secundarios, según encuestas realizadas en estos dos países, muy afectados por la pandemia. Las únicas limitaciones en el país son la obligación de llevar mascarilla en espacios públicos cerrados y el límite de reunión de 50 personas, restricciones a las que aplican numerosas excepciones y pocos controles.

El número de fallecidos por la Covid se ha duplicado en los últimos 17 días en Croacia y la tasa de mortalidad es una de las más altas en Europa, con un dato acumulado de 256 por cada millón de habitantes.