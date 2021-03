Hallazgo de dosis de AstraZeneca en Italia alimenta desconfianzas en la UE

Bruselas y Roma |

El descubrimiento en Italia de una reserva de 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca alimentó ayer las desconfianzas en la Unión Europea (UE) y motivó un desmentido del laboratorio sobre el destino de esos medicamentos.

Las dosis fueron identificadas por funcionarios italianos durante una inspección de una planta de envasado en Anagni, cerca de Roma.

AstraZeneca se encuentra en el centro de una estruendosa controversia por los importantes retrasos en las entregas a que está comprometida con la UE.

El anuncio de este descubrimiento, informado por la prensa italiana y luego confirmado por fuentes europeas, se conoció el mismo día en que la UE decidió fortalecer drásticamente su mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas.

Bajo fuerte presión, la farmacéutica anglosueca AstraZeneca afirmó ayer que los lotes de vacunas almacenados no son "una reserva" y que mantiene su compromiso de entregar diez millones de dosis a la UE en marzo.

El diario "La Stampa" publicó ayer que 29 millones de dosis de esta farmacéutica estaban bloqueadas en la instalación del proveedor global de tecnologías para fármacos Catalent en Anagni, cerca de Roma, y que una parte podía ser enviada a Reino Unido.

El Gobierno italiano, sin embargo, aseguró que las dosis almacenadas tenían como destino Bélgica y que todos los lotes estaban controlados por los carabineros que se ocupan del departamento de Sanidad.

AstraZeneca explicó, en un comunicado, que "es incorrecto describir esto como una reserva" y que "el proceso de fabricación de vacunas es muy complejo y requiere mucho tiempo". "En particular, las dosis de vacuna deben esperar hasta la aprobación del control de calidad después de que se complete el llenado de los viales", añadió.

Además, aseguró que "en la actualidad no hay ninguna exportación planeada más que a países Covax. Hay trece millones de dosis de vacuna esperando que se envíe el control de calidad a Covax como parte de nuestro compromiso de suministrar millones de dosis a países de bajos ingresos. La vacuna se fabricó fuera de la UE y se llevó a la planta de Anagni para llenarla en viales", afirmó AstraZeneca en una nota.

Covax es una plataforma a la que se han adherido unos 190 países del mundo con el fin de tener garantizadas dosis iniciales para cubrir al menos el 3 por ciento de la población en las primeras fases, llegando finalmente al 20 por ciento, lo suficiente para proteger a las personas en mayor riesgo.

La UE "apoya plenamente el suministro a países de ingresos bajos y medios a través de la instalación Covax" y que "hay otros 16 millones de dosis a la espera de que se envíe la liberación de control de calidad a Europa", añadió.