Paraguay, a la cabeza en mortalidad por millón de habitantes

El Ministerio de Salud alertó ayer que Paraguay “lleva la delantera en estos días” en la región en cuanto a mortalidad a causa de la covid por millón de habitantes en las últimas semanas, con un número de decesos que supera los 11 mil en una población de algo más de 7 millones de habitantes.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, reconoció en la conferencia de prensa semanal que “Paraguay lleva la delantera en estos días” en cuanto a mortalidad por millón de habitantes. “Todos los países estuvieron en algún momento en el primer lugar de mortalidad, lo importantes es no estar mucho tiempo ahí”, aclaró.

Según el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford, Paraguay es el segundo país en la lista de muertes por millón de habitantes en los últimos siete días, con 17,67 fallecidos por millón, por detrás de Surinam (12,66, aunque su población no llegue al millón).

Sequera comentó que en la última semana se ha observado una caída de casos del 9 por ciento, si bien insistió en que no se puede hablar todavía de descenso, ya que para eso se necesitan tres semanas consecutivas a la baja.