Gobierno turco arrestó más de 1.100 manifestantes en 5 días

Más de 1.130 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas el miércoles pasado, anunciaron las autoridades el lunes, prohibiendo todas las reuniones en las tres ciudades más grandes del país.

Al mediodía de este lunes, los estudiantes desafiaron la prohibición y comenzaron a protestar en Estambul y Ankara en apoyo del principal oponente del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien fue destituido oficialmente de su cargo de alcalde el domingo, acusado de "corrupción".

Imamoglu, que niega esa acusación, pasó su primera noche en prisión en Silivri, a las afueras de Estambul, mientras su partido lo respaldaba como candidato a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028.

"Estoy aquí. Llevo una camisa blanca y no podrán ensuciarla. Mi muñeca es fuerte y no podrán torcerla. No cederé ni un ápice. Ganaré esta guerra", dijo el opositor en un mensaje enviado por sus abogados.

Primarias simbólicas

El Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), principal fuerza de la oposición, celebró el domingo unas primarias en las que Ekrem Imamoglu fue el único candidato. El partido afirma que 15 millones de votantes participaron en la votación que juramentó oficialmente al líder encarcelado para las elecciones presidenciales.

Se han producido manifestaciones desde el miércoles en al menos 55 de las 81 provincias de Turquía, más de dos tercios del país, según un recuento de AFP.

El domingo, decenas de miles de personas volvieron a congregarse en los alrededores de la Alcaldía de Estambul, donde estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Las autoridades han prohibido todas las reuniones en la ciudad más grande del país hasta el miércoles por la noche.

La policía realizó más arrestos el domingo por la noche y el lunes por la mañana, según los medios turcos.

Al menos 10 periodistas, incluido un fotógrafo de la AFP, también fueron detenidos al amanecer en sus domicilios en Estambul y Esmirna (oeste), la tercera ciudad del país, informó la asociación turca de derechos humanos MLSA.

La Unión Europea (UE) instó este lunes al Gobierno de Turquía a respetar los principios de la democracia.

"Queremos que Turquía permanezca ligada a Europa, pero esto requiere un compromiso claro con las normas y prácticas democráticas", dijo Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión Europea.