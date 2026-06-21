Abelardo de la Espriella gana las elecciones presidenciales de Colombia

El abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, fue electo este domingo presidente de la República de Colombia, tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. Con este resultado, De la Espriella asumirá la jefatura del Estado colombiano el próximo 7 de agosto, para el periodo constitucional 2026-2030, en reemplazo del presidente Gustavo Petro Urrego.

El ultra De la Espriella logra la victoria por un punto de diferencia frente a Cepeda con el 99% de las mesas contadas en Colombia, según El País. La victoria del mandatario electo se consolidó con un amplio respaldo en las principales capitales del país y en sectores estratégicos de la economía nacional, en una jornada electoral considerada clave para la reconfiguración política de Colombia.