Denuncian intento de rapto en una cabina del teleférico

Tras la denuncia que se hizo viral sobre presuntos secuestradores en el teleférico, la Policía revisó las imágenes de las cámaras de seguridad que confirman parte del relato, pero no advierten ninguna agresión. En ese sentido, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) pidió a la mujer que se presente para sentar denuncia y dar mayores datos.

En el audio, una mujer aseveró que al subirse a la línea verde, en la cabina también estaban dos personas, un varón y una mujer, de quienes sospechó que iban a secuestrar a su hija. Dijo que el sujeto le hablaba a su hija y la mujer le había dicho que ambos tenían antecedentes de trata y tráfico.

El director de la fuerza anticrimen, Sergio Bustillos, explicó que los videos confirman que un varón y una mujer estaban en la cabina, que después fue abordada por la mujer junto a su hija.

En las imágenes se constata que la mujer, al bajar, acude a un operador que le ayudó a irse en radiotaxi, indicó.

Sin embargo, el jefe policial señaló que en los videos no se puede observar ninguna agresión, pero aclaró que no se tienen imágenes de dentro de la cabina, donde no había cámara de seguridad.