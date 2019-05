Diputada del MAS admite producción de coca en el Tipnis; dice que es para consumo tradicional

La diputada Ramona Moye (MAS) reconoció que en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isibro Sécure (Tipnis) se produce coca aunque manifestó que el producto es para el consumo tradicional.

"La producción de la coca, la verdad es de que hay, hay coca pues, pero ellos (los pobladores) solo lo utilizan para su sustento", declaró la diputada Moye que es del Tipnis.

La Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) y los informes oficiales dan cuenta de la producción de coca no solo en el Polígono 7, que es una zona colonizada, sino también en el Tipnis.

El año pasado, incluso el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, manifestó que en el Polígono 7 del Tipnis existen plantaciones de coca e incluso pozas de maceración de la ilícita actividad de narcotráfico.

La legisladora negó este extremo, "no hemos visto narcotráfico, no hay narcotráfico" sostuvo, luego de rechazar el fallo del Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza que resolvió sancionar al Gobierno en representación del Estado por dañar la Madre Tierra.

En la sentencia del Tribunal establece los riesgos y la presión que ejerce la zona colonizada del polígono 7 hacia el parque nacional y una de las reservas naturales más extraordinarias de la región por su riqueza en flora y fauna.

"En el polígono 7 vayan a ver si hay pozos de maceración" desafió la diputada en un intento por rechazar que exista presencia de esta actividad ilícita en esa región.

Sin embargo, el diputado Rafael Quispe asegura que en el polígono 7 y en el Tipnis hay pistas de aterrizaje clandestinos, precisó que en la gestión 2010, "No me lo han contado, existe coca en el polígono 7 que no va al pijcheo, el 2014 y 2015 alrededor del Tipnis existen pistas de aterrizaje clandestino", afirmó.