Evo justifica el gasto millonario en muebles: Es producto nacional

El presidente, Evo Morales, lamentó hoy que se cuestione la compra de muebles para la Casa Grande del Pueblo justificando que son productos nacionales y no europeos como los que se usaba antes en Palacio Quemado.

“Es todo producto nacional, no como antes, (muebles) europeos en Palacio Quemado”, indicó.

Las declaraciones de Morales surgen luego de que el jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Yerko Núñez, revelara que los Ministerios de la Presidencia y de Economía y Finanzas aprobaron un presupuesto 18,8 millones de bolivianos para el equipamiento de la Casa Grande del Pueblo.

“Aquí es todo nacional, tendrá su costo hay que reconocer, yo no manejo eso. No están de acuerdo con Casa Grande del Pueblo, ahora no están de acuerdo con inmuebles, no sé parece algo de mezquindad de algún sector que plantea o pregunta finalmente esto”, reiteró el presidente.

En la lista de la adquisición, realizada por el Ministerio de la Presidencia, figuran una cama de madera con respaldar tapizado por Bs 21.670, sillas de espera tapizadas en cuero por Bs 6.317 la unidad y otros muebles que llegan a costar miles de bolivianos.

En este contexto, Morales dijo que la semana pasada recibió una visita de empresarios quienes incluso recomendaron mejoras en el equipamiento de la Casa Grande del Pueblo.

Finalmente, aseguró que algunos candidatos opositores politizan el tema para desprestigiar al Movimiento al Socialismo (MAS). “Quisiera que me visiten en mi oficina, unos carpinteros me regalaron unos asientos y están en mi oficina”, concluyó.