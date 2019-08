Barriga afirma que la candidatura de Hyun Chung por el PDC no es oficial

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, afirmó la mañana de hoy que aún no está confirmada la candidatura a la presidencia de Chi Hyun Chung, en reemplazo de Jaime Paz Zamora. Dijo que es una propuesta de un grupo afín a su partido y que el Comité Nacional está reunido para debatir sobre el tema.

"En este momento estamos reunidos, recién se va definir (al candidato), yo no entiendo de dónde salió esa información. No (teníamos conocimiento), ayer estábamos reunidos en Cochabamba. No se puede dar una circunstancia así. Entendemos que es el grupo de Chi que ha generado esta información, yo creo, para para presionar un poco al Comité Nacional para que sea el elegido", explicó Barriga.

Esta afirmación la hace después de que, en horas de la tarde de ayer, a nombre del PDC se informara la nominación como aspirante a la presidencia al médico, misionero, evangelista, de origen coreano y de nacionalidad boliviana, Chi Hyun Chung.

Es más, se publicó una invitación del PDC, en el que invitaba a la presentación de Hyun Chung para las 10.00 de la mañana de este viernes en el hotel Torino, de la ciudad de La Paz.

Dicha información fue confirmada por la vocera del PDC, Melania Torrico, quien dijo que la idea de la postulación a la presidencia fue madurando en conversaciones con la dirigencia política del PDC.

Sin embargo, la vicepresidenciable aseguró que mientras el presidente del PDC, Luis Ayllón, no lo anuncie la candidatura de Hyun Chung no es oficial. Aclaró que el ciudadano de origen coreano es una persona más que se toma en cuenta para la candidatura.

"Es una persona más que puede ser (candidato), pero no está definido y entre tanto no salga una versión oficial no necesitamos salir con algo sí. Porque nosotros seríamos los primeros en pedir que se haga una conferencia porque a nosotros nos interesa presentar al binomio para avanzar por la campaña, pero por un grupo ajeno al partido", dijo Barriga.

Aseguró que no se trata de una división interna del partido, debido a que Hyun Chung y la gente que lo propuso no es parte de esa organización política. El ciudadano de origen coreano y nacionalidad boliviana había realizado una alianza con Paz Zamora para las Elecciones Generales de octubre.

Por su parte, la diputada del PDC, Norma Piérola, resaltó que en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptara la candidatura de "Hyun Chung", a quien calificó como impostor, esta se impugnará.

"El pastor es un impostor, arribista, usurpador de un partido. El Tribunal no lo ha aceptado, tenemos un tiempo para impugnar esta abusiva intromisión de estas personas en el PDC, impuestas y aceptadas por el TSE. Lo que no estamos permitiendo que el Tribunal manosee nuestra sigla", aseguró Piérola a radio Fides.