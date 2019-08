Morales: Bolivia está abierta a cualquier cooperación internacional

El presidente Evo Morales manifestó esta mañana que cualquier ayuda internacional para sofocar los incendios forestales en la Chiquitanía es bienvenida por lo que instruyó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa iniciar las gestiones para canalizar la colaboración.

"Hay algún anuncio de cooperación, bienvenido la cooperación, sea de organismos internacionales, sea de personalidades, como también sea de presidentes", puntualizó.

En la víspera pobladores de Roboré protestaron fuera de la Quinta División Militar pidiendo al Gobierno que acepte la ayuda internacional. Horas antes la Gobernación de Santa Cruz también anunciaba la canalización de ayuda internacional ante la reactivación de los focos de incendio.

Hoy, desde a población de Lauka Ñ, en Cochabamba, Morales encomendó a la Cancillería, las gestiones pertinentes, para establecer que cooperación puede ser más rápida y efectiva y agradeció las llamadas de solidaridad de los presidentes de Paraguay, de Chile, de España y otros países.

“Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar, totalmente abierto, nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, aunque no me comuniqué con el presidente Macri, también el presidente de Perú está dispuesto a cooperar, he dado tarea al Ministerio de Defensa y a la Cancillería para comunicarse y ver en qué medida nos pueden cooperar para apagar estos incendios que siguen apareciendo en la Chiquitania”, agregó.

La autoridad anunció que decidió suspender la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de octubre próximo, para atender el siniestro, y confirmólas gestiones para la compra de un Supertanker.

Morales explicó que el pasado martes recibió el informe de que los focos de calor habían descendido 70%, aunque le advirtieron que los vientos que cambian intempestivamente de dirección podrían reactivar el fuego, como sucedió ayer, sábado, en la localidad de San Lorenzo.

Hasta hoy suman más de un millón de hectáreas de bosques y pastizales afectadas por el incendio en la Chiquitanía.