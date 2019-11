Destruyen una pasarela en El Alto con dinamitas

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, confirmó que una pasarela en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, fue destruida anoche con la explosión de dinamitas que fueron colocadas por un grupo de personas.

“Anoche empiezan a destruir bienes, dinamitan una pasarela. La pregunta es. ¿será que los vecinos sacan de su bolsillo para comprar dinamita?, que no es barata, definitivamente que no (…). Entonces tenemos información preliminar de que no es gente de la zona y esta gente ha venido a instigar, ha venido a perjudicar”, afirmó la autoridad, en una entrevista en Unitel.

Ayer en la noche, una marcha de vecinos de El Alto, con banderas blancas, recorrió esa ciudad pidiendo paz y que paren las movilizaciones. Sin embargo, después se conoció que un grupo de personas violentas derribó el puente peatonal.

El objetivo sería bloquear la vía para impedir que camiones cisternas distribuyan combustibles a la ciudad de La Paz y El Alto.

La Defensoría del Pueblo confirmó el deceso de más víctimas durante el atentado a la planta distribuidora de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de Senkata en El Alto. Hasta las 17:00 de ayer se confirmó la muerte de tres personas, sin embargo, el reporte de medios locales da cuenta de seis fallecidos.

La representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Tereza Subieta, confirmó que la cifra de fallecidos aumentó sin embargo aún no se cuenta con el dato preciso. "Teníamos tres fallecidos, esta cifra ha aumentado en el transcurso de las horas, ahora mismo estamos confirmando", dijo.

Cerca del mediodía de ayer, se realizó un operativo militar-policial en la planta de Senkata, con el objetivo de sacar un convoy compuesto por 49 cisternas para abastecer de gasolina y GLP a La Paz y El Alto.

Durante la acción, manifestantes que apoyan al expresidente Evo Morales y rechazan el Gobierno transitorio de, Jeanine Áñez, atentaron contra las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con dinamitas.