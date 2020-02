Roca retorna a Bolivia y anuncia procesos contra Evo, García y Arce

Luego de nueve años de residencia en Estados Unidos, el empresario cruceño Humberto Roca, expropietario de la aerolínea Aerosur, llegó al país al promediar las 6:30 de este martes. Dijo que deshará los “procesos ilegales” en su contra e iniciará otros en contra de exautoridades del Gobierno del MAS como Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce Catacora y Nardi Suxo.

“Vengo a dar la cara, a destruir esos procesos ilegales que fueron iniciados en mi contra, a recuperar mi reputación y recuperar dinero para los trabajadores de Aerosur; además para iniciar los procesos a los responsables de la destrucción de Aerosur”, dijo Roca.

El empresario, que en los últimos años estuvo asilado en Estados Unidos, dijo que investigará a los responsables del desmantelamiento de los aviones de Aerosur. También aseguró que el Gobierno de Morales destruyó Aerosur con la finalidad de construir la aerolínea BoA.

Roca cuestionó al Gobierno de Morales porque no supo aprovechar la bonanza económica que gozó Bolivia durante 14 años.

Además, recordó que hace 11 años él ya había cuestionado hechos como corrupción, narcotráfico, justicia condicionada y pérdida de la democracia.

Roca viajó a Estados Unidos hace nueve años motivado por un chequeo médico, pero decidió permanecer allí al considerarse un perseguido político del Gobierno de Morales.

Años después, se conoció que 14 aviones de su empresa fueron abandonados y luego desmantelados, aunque nunca se conoció a los responsables de estos hechos.

Ya en territorio nacional, el empresario dijo que se debe investigar hasta identificar a los responsables de ese desmantelamiento. Luego envió un mensaje a los exgobernantes.

“Decirles que han destruido el gran potencial que tuvo este país, esos 14 años de bonanza económica y que no supieron aprovecharla. No voy a descansar hasta ver que ellos paguen todo lo que han hecho, no a mí solamente, sino a todo el país”, dijo Roca, quien fue recibido por un grupo de personas en medio de música y alegría.