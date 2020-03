Gobierno declara emergencia nacional por el coronavirus

Luego de una reunión entre gobernadores y alcaldes en La Paz, el Gobierno decidió declarar emergencia nacional ante la aparición del coronavirus Covid-19 en el país.

"El Gobierno está declarando una emergencia nacional, esto permitirá agilizar los fondos necesarios para frenar el virus y atender simultáneamente cualquier contingencia que se presente", indicó ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez en conferencia de prensa.

Asimismo, se decidió realizar inspecciones de hospitales de referencia. Señaló que los aislamientos en los hospitales no obligan a eliminar todas las otras tareas, es decir, que pueden seguir operando con normalidad.



Respecto a la paralización de las actividades escolares, Núñez señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendó el cierre de los colegios hasta que haya evidencia de contagio comunitario.



La presidenta Jeanine Añez llamó a la población a la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades sobre la prevención del coronavirus. El Gobierno cuenta con una página web “Bolivia segura” en done se difunde información oficial de este virus.



"Tenemos que ser responsables y no demos rienda suelta todas las especulaciones", dijo Añez.