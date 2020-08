Reportan que un dirigente de la COD falleció por falta de oxígeno en Oruro

Un dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro falleció este martes por falta de un tanque oxígeno que no pudo llegar hasta la capital del Pagador por el bloqueo de rutas protagonizado por sectores movilizados que exigen que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como dispuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Oruro, José Verduguez, confirmó el deceso y explicó que el dirigente no es la única persona que falleció por la falta de oxígeno.

"No está bien estos bloqueos, pero si los realizan, dejen pasar las ambulancias y los vehículos con oxígeno. Ahora, por esos bloqueos, ha muerto ese dirigente y no sólo él, sino otras tres personas", remarcó al periódico La Patria.

El lunes por la noche, Verduguez advirtió que el Hospital Obrero se quedaba sin oxígeno debido al bloqueo en la carretera Oruro-Cochabamba.

La autoridad médica señaló que tuvieron que prestarse algunos tubos de oxígeno de otros hospitales, pero afirmó que no era suficiente, debido a la elevada cantidad de pacientes que son atendidos en ese nosocomio y que requieren del insumo.

"Esto ya no es culpa de la Caja. He ido a visitar paciente por paciente, he estado en terapia intensiva, en Medicina Interna, en Especialidades. Hice una visita en todo el hospital y nos falta oxígeno", añadió.

Las autoridades de Gobierno denunciaron que los bloqueos en los tramos carreteros por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) están obstaculizando el paso de camiones que transportan los tubos de oxígeno. Responsabilizaron a los dirigentes del MAS por los decesos.