Comcipo: “Si no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%”

El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, manifestó su rechazo a la decisión de los asambleístas salientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de modificar el reglamento interno de las Cámaras Legislativas para saltar el requisito de dos tercios en el tratamiento de diferentes temas.

“Si los masistas no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%. El miedo de los potosinos no es morir con valentía, sino dejar a nuestras generaciones en manos una dictadura masista”, señaló Manuel citado por Unitel.

“El pueblo ha votado por un equilibrio en la ALP dándole una mayoría del MAS. Se les encomendó que se entiendan con sus contrarios para lograr acuerdos para beneficio del país. Cambiando los dos tercios no solo violan ese mandato, desconocen la otra mitad de Bolivia”, añadió e cívico potosino.

En Potosí, ciudadanos instaron una vigilia en contra la decisión saliente de la bancada saliente del MAS.

En la última sesión del Senado, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) modificaron el reglamento de debates de esta instancia legislativa y dejaron sin efecto la aprobación por dos tercios de 12 tipos de decisiones, acomodando este concepto a mayoría absoluta. Este partido también concretó una reforma similar en el reglamento de la Cámara de Diputados.