Rivero: En las reuniones de la UCB no se comunicó que Áñez sería presidenta

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, quien participó en las reuniones de pacificación en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), aseguró que en esas reuniones no se comunicó que Jeanine Áñez sería la presidenta tras la renuncia de Evo Morales.

“Leí memorial de Subprocurador en caso golpe. En él se distorsiona lo sucedido en reuniones 11 y 12 de noviembre 2019. Por mi responsabilidad con Bolivia aclaro que es impreciso afirmar que nos comunicaron que Jeanine sería presidenta y que ya tenía apoyo de FFAA”, publicó Rivero en su cuenta de Twitter.

La exdiputada también indicó que el 12 de noviembre, uno de los asistentes de la reunión mencionó que había un plan alternativo sino se lograba un acuerdo.

“El 11 de noviembre Adriana y Teresa no hablaron nada mientras no se garantizara la vida de Evo y Álvaro. El 12 tocamos procedimientos y dejamos bien claro que no podíamos tocar más temas porque no habíamos hablado con la bancada. A uno de ellos se les salió que tenían plan b”, añadió Rivero.

Finalmente, la exdiputada señaló que “al final de la reunión del 12 se nos dijo: apúrense a hablar con su bancada que tenemos plan b. Nosotras ni sabíamos cuál era ese plan. Lo vimos recién en la tardecita en la tele como todos, por lo que no pueden insinuarse cosas que no pasaron”.