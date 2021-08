Cox: “No vamos a permitir que el manejo ilegal sea la regla”

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, advirtió hoy que las personas que anunciaron los bloqueos pueden ser sancionadas penalmente por la posesión de vehículos indocumentados y por impedir la libre transitabilidad.

Luego de conocer que los propietarios de vehículos “chutos” amenazaron con tomar medidas de presión para exigir la amnistía de los vehículos que fueron internados ilegalmente al país,

Cox señaló que no permitirán que “el contrabando sea una regla” en una entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

“Si bien es cierto que lamentablemente a raíz y como consecuencia de una nefasta administración que ha tenido el gobierno de Áñez ha complicado la economía de muchas familias, ha generado que se desarrolle un negocio ilícito, no es menos cierto que en este momento no corresponde ningún acto de presión contra nuestro gobierno a raíz de este tipo de conflictividades que se están perfilando. Todos tenemos que perfilar el impulso económico, todos debemos perfilar el desarrollo, sin embargo, manejar estos discursos para que el contrabando sea una regla, nosotros vemos que no es lo pertinente”, advirtió.

Asimismo, señaló que los contingentes policiales están desplegados en las zonas donde se advirtió la presencia de propietarios de vehículos indocumentados, procederán como manda la ley.

“No hay órdenes de aprehensión de la Fiscalía, se va a proceder a la detención de las personas que estén llevando adelante la instigación pública a delinquir, en este momento de quienes están con vehículos indocumentados obstruyendo la libre transitabilidad”, sostuvo.