OCD: MAS excluye requisito de no militancia del reglamento para la selección del Contralor

La exigencia de certificar "no tener militancia" en ninguna organización política fue excluida de los requisitos para la selección del Contralor General del Estado, que realizará la Comisión Mixta de Planificación de la Asamblea Legislativa. El proyecto fue impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al respecto, la vocera de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez, informó que se hizo esa observación cuando el reglamento aún no fue aprobado en la comisión del Legislativo, pero al ser un documento oficial consideró que es necesario que sea observado.

"Hemos visto que no existe ese requisito de la no militancia política partidaria, eso nos ha llamado la atención y hemos visto conveniente alertar, porque en el reglamento de 2016 para la elección del Contralor se establece que los candidatos no deben tener militancia partidaria por 15 años, tal como se hizo con el defensor del pueblo", explicó Verduguez.

El Reglamento para la Selección y Designación de la Contralora o Contralor General del Estado (2022) establece que los postulantes presenten 20 requisitos, pero entre ellos no se menciona la presentación de un certificado que acredite que el candidato no tenga militancia político partidaria.

Haciendo una comparación con el reglamento de selección de 2016, el requisito 17 determinada en el artículo 5 Requisito 17, señala que "no podrá postularse quien tenga militancia en partidos políticos o agrupaciones ciudadanas que hayan ganado elecciones nacionales, departamentales o municipales en los últimos quince (15) años".

En esa oportunidad, exigió que cada postulante presente una certificación original de no militancia emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De igual forma, la Comisión Mixta de Planificación solicitó informes al órgano electoral para verificar que los documentos entregados sean reales.

En ese contexto, la ANF intentó comunicarse con la presidenta de la Comisión Mixta de Planificación senadora del MAS Eva Humerez o con el diputado Omar Yujra para tener su versión al respecto, pero no contestaron las llamadas.

Al respecto, Verduguez, advirtió que esta ausencia en el reglamento para la elección de esta autoridad puede generar desconfianza y susceptibilidades si el postulante elegido es militante del partido de gobierno.

Observaciones

Si bien el reglamento exige que el postulante debe cumplir con el requisito de no haber sido dirigente de organizaciones políticas o candidato a cargos electivos en los últimos 10 años, Verduguez aclaró que no es lo mismo que la exigencia que se excluyó.

Además, recordó que en el reciente proceso de selección del Defensor del Pueblo uno de los requisitos que debían cumplir los candidatos es certificar que no son integrantes de un partido político.

Por otra parte, la vocera de la OCD cuestionó que no se hayan tomado en cuenta las observaciones que se hizo al proceso de evaluación en la selección del Defensor del Pueblo, donde se tomó en cuenta criterios subjetivos al momento de calificar a los postulantes.

Anteriormente, el diputado de Creemos Erwin Bazán dijo que presentaron 23 observaciones al texto. Por ejemplo, que los candidatos tengan 15 años de ejercicio profesional. Mientras que Comunidad Ciudadana planteó un examen escrito a los postulantes que sea valorado por académicos. Se sugirió una evaluación mixta para elegir a un "profesional técnico y capacitado".

Plazos

El 22 de junio, la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria y el reglamento para la selección del contralor. El pasado viernes inició el registro de los candidatos, plazo que se extenderá hasta el 8 de julio.

Posteriormente, se contará con seis días de verificación de requisitos, la publicación de los habilitados será un solo día. Otros cuatro días será el tiempo de impugnación a los candidatos, en dos días la Comisión Mixta de Planificación debe analizar las impugnaciones; luego vendrán seis días de evaluación de méritos.

En los siguientes cinco días se realizará las entrevistas a los postulantes, se destinará un día para la elaboración del informe final con la lista de los que deben ir a votación en la Asamblea y otro día para remitir ese informe a la Vicepresidencia; lo que suma un total de 38 días.