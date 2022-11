Denuncian que aumentan casos de abuso a padres por herencia de inmuebles

La jueza Violeta Guzmán denunció ayer que aumentan cada vez más los casos de adultos mayores que, tras haber transferido su vivienda a sus hijos, con usufructo vitalicio en su favor, se ven perseguidos judicialmente porque “al hijo ya no le interesa que su padre o madre disfrute del inmueble que le legó”.



En estas situaciones, usualmente los padres piden a los hijos que no vendan la casa, dejen al padre o madre permanecer en el domicilio hasta el último día de su vida, y si el inmueble genera un ingreso, el usufructo va para los adultos mayores, elevando su dignidad para autosostenerse.



La intervención oportuna de justicia debe ser el ideal al que uno tiende, más aún en casos de personas de la tercera edad, donde la misma ley las ampara con la premisa de que no es permisible demorar y, según la jueza, se toman esos casos como prioritarios,



“De mil casos o procesos en movimiento, por lo menos unos 100 procesos involucran a personas de la tercera edad. Ese número de procesos que afectan a los adultos mayores es muy elevado, y nosotros, como jueces, tenemos que velar porque el acceso a la justicia sea rápido. En la mayor parte de los casos, los ancianos, aunque están en su derecho, están desprotegidos porque no tienen el apoyo de sus hijos ni de los abogados”, explicó la Juez.



La jueza recomendó a los adultos mayores buscar asesoramiento y seguimiento de sus casos apoyándose en instituciones como la del Adulto Mayor o los consultorios legales populares de la universidad. Acotó que, en estos lugares, si el adulto mayor no tiene dinero, se le ayuda en los procesos, pero lo primero es hacer conocer su situación de tercera edad para que no se vulneren sus derechos.