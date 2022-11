Silala: Comcipo prevé juicio contra Evo si fallo en la CIJ es adverso

La dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, advirtió este miércoles que si el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el caso Silala es desfavorable a Bolivia, se enjuiciará al expresidente Evo Morales por haber liderado una mala defensa.

"Hemos podido percibir que Bolivia no ha hecho una buena defensa, que no ha sido contundente con respecto a que son bolsones de agua y no así un río internacional como Chile ha querido hacer ver. Entonces, si es que sale negativo para Bolivia, el único responsable es el gobierno por no haber preparado una buena defensa, por tanto, se tiene que arremeter contra este Gobierno, contra el MAS, quien entonces estaba Evo Morales, por traición a la patria”, dijo Graz a El Potosí.

La CIJ dará a conocer su fallo sobre el caso Silala este 1 de diciembre a las 10:00.

“Ya hemos hablado con constitucionalistas para ver la posibilidad para que se pueda estar preparando un juicio por traición a la patria ante estas autoridades que han hecho poco por defender la soberanía”, dijo Graz.

La CIJ se retiró el pasado 14 de abril a deliberar, tras escuchar los alegatos orales del caso entre Chile y Bolivia sobre las aguas transfronterizas del Silala, y este jueves dará a conocer finalmente sus conclusiones sobre la controversia.

El expresidente boliviano Evo Morales acusó a Chile de "robar" y "desviar" las aguas del Silala hacia su frontera, pero Santiago contestó a eso con una demanda a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que La Paz impida el flujo hacia su territorio, al argumentar que es un río internacional entre ambos países.

Bolivia reaccionó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas "artificialmente" gracias a unas obras hechas en la década de 1920 por una empresa de ferrocarriles anglo-chilena, Antofagasta-Bolivia Railway Company, en el Potosí boliviano.

Según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11 % y un 33 %, por lo que cree que Chile debería pagarle una "compensación" por el uso de ese flujo adicional.

Santiago ha rechazado ese planteamiento asegurando que, según sus cálculos, las obras aumentaron las procelosas aguas del Silala un 1 % como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia "no tendría fundamento jurídico".

Así, los letrados chilenos han pedido a la CIJ que se aplique sobre todo el curso de agua el derecho internacional consuetudinario: las normas que se aplican habitualmente a los ríos internacionales cuando no existe un tratado entre los países ribereños.