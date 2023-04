Alcalde de La Paz y su comitiva fueron retenidos en Guanay

El alcalde de La Paz, Iván Arias, y una comitiva municipal fueron retenidos en Guanay, en el norte de ese departamento, tras una fallida reunión con autoridades del lugar.

Según reporte de medios, Arias y su equipo se trasladaron hasta Guanay con el objetivo de reunirse con autoridades de ese municipio; no obstante, no fueron recibidos por sus pares.

Según datos, el alcalde de Guanay, Víctor Ticona, aceptó la visita de la comitiva paceña, luego no lo recibió y tampoco comunicó a las organizaciones sociales de la visita de autoridades de la Alcaldía de La Paz.

"No podemos salir, lo estamos esperando (a Ticona); el alcalde de Guanay no está en Guanay, como nos había ofrecido, que está llegando en 20 a 30 minutos, recién está llegando para reunirnos y que las organizaciones sociales no tenían ni idea de que nos íbamos a reunir, una vez que pase eso probablemente nos dejen salir, mientras tanto estamos esperando que llegue el Alcalde de Guanay, entre tanto no podemos salir (de Guanay) pese que había el compromiso", sostuvo el secretario Ejecutivo de la Alcaldía de La Paz, José Carlos Campero.

Campero, el alcalde Arias, la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, además de personal técnico de la comuna paceña, arribaron este miércoles alrededor de las 08:00 a la población de Guanay.

"Nos hemos hecho presentes hoy (miércoles) aquí en Guanay a desayunar con el alcalde (Ticona) previo acuerdo con ellos, para tener una reunión que nos permita hablar de varios temas de interés de ambos municipios, especialmente temas de límites; es uno de los temas que nos interesa empezar a dialogar, establecer las problemáticas y un cronograma que nos permita armar mesas de trabajo para ir dándoles solución a este tema que es estructural, no solo para municipios de La Paz y Guanay, sino para todos los municipios del área metropolitana ampliada del departamento de La Paz", explicó el secretario Campero.

El alcalde Arias llegó a Guanay para reunirse con su similar de ese municipio, Víctor Ticona, con el fin de tratar temas como el desarrollo económico, medioambiente, tratamiento de la basura, turismo y límites entre ambos municipios.

Campero explicó que una vez que las autoridades municipales de La Paz no fueron recibidas por el alcalde Ticona ni el secretario Ejecutivo de la comuna de Guanay, la comitiva paceña determinó retornar a La Paz, pese a que había el compromiso para la reunión con los temas señalados y, lo peor, dijo, las organizaciones sociales no tenían conocimiento de la visita de las autoridades paceñas.