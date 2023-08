Senado deja hasta el martes debate de ley para judiciales: buscará consenso

La directiva del Senado postergó hasta el 8 de agosto el tratamiento del proyecto de ley que regula la preselección y habilitación de postulantes a magistrados del Órgano Judicial. Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Alta alegaron que están en la búsqueda de consenso con otras fuerzas políticas para aprobar la norma.

En tanto, un analista político señaló que el proyecto de ley para las elecciones judiciales es una propuesta distractiva, porque ya sería inviable llevar adelante este año los comicios.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, señaló que, desde la Comisión de Constitución, “se hizo todo el esfuerzo necesario para aprobar el nuevo proyecto de ley, y lo que pase de aquí en adelante es responsabilidad de los demás senadores”.

La primera vicepresidenta del Senado, Gladys Alarcón, afirmó que el cuarto intermedio se mantiene para que continúen las negociaciones entre los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas que componen la ALP (MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana) y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para viabilizar la aprobación, por dos tercios, de la norma.

Alarcón dijo que la ALP trabajará para aprobar la nueva ley, garantizar la preselección de personas idóneas para ocupar los cargos judiciales y no permitir que los actuales magistrados se prorroguen en sus cargos.

Salame admitió que el tiempo está en contra y que todos los cuestionamientos por la demora en el proceso deben ser dirigidos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por su respuesta tardía a la acción de inconstitucional abstracta que dejó en foja cero el proceso eleccionario.

Para el analista Carlos Alberto Goitia, ya no hay tiempo para la selección de magistrados ni para llevar adelante las elecciones judiciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Indicó que los legisladores quieren forzar el proceso de manera deshonesta y sin transparencia, cuando deberían debatir cómo evitar el vacío de poder en las magistraturas sin vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE).

Para el diputado de CC, Carlos Alarcón, el TCP llevó los plazos al límite para viabilizar una prórroga “de facto” de los actuales magistrados, ya que es imposible llegar a tiempo al plazo previsto por el TSE para recibir las listas oficiales de los candidatos.

Explicó que los pasos previstos en la propuesta de ley demandan tiempo en un proceso transparente y serio.

La directiva del Senado declaró un cuarto intermedio con el fin de lograr los consensos necesarios y los dos tercios de apoyo al proyecto de ley, informó el jefe de bancada del MAS en el Senado, Miguel Pérez.

Fallo del TCP

Además de declarar inconstitucional la Ley 1513 Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatos y Candidatas, el TCP determinó que se aplique los dos tercios en todas las etapas de preselección, accediendo a plenitud a los pedidos del diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien presentó la acción de inconstitucionalidad abstracta el 24 de abril.

El 3 de diciembre tendría que realizarse las elecciones y las nuevas autoridades deberían ejercer desde enero de 2024.

Destacan presencia de asesores en proyecto

La senadora Silvia Salame, integrante de la Comisión de Constitución del Senado, destacó ayer la participación de los asesores de alto nivel y de organismos internacionales en el control social para la preselección de los candidatos judiciales, como parte de la propuesta del proyecto de ley remitido a la Presidencia de la Cámara Alta sobre las elecciones de magistrados.

“Los senadores del MAS han aceptado la propuesta que hicimos el diputado (Carlos) Alarcón y yo, de que el grupo de asesores sea un grupo de alto nivel” en el proceso de selección de candidatos judiciales, afirmó Salame, en una conferencia de prensa que ofreció junto a la senadora Patricia Arce, presidenta de la comisión.

Salame informó que en el proyecto de ley también se señaló que los organismos internacionales participen en el control social de las elecciones judiciales.

La comisión aprobó el proyecto de “Ley 144 de regulación del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales”, en respuesta al fallo del TCP.

TSE ratifica que no ajustará el plazo para los comicios

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, descartó que se puedan ajustar más los plazos para organizar las elecciones judiciales, debido a que el trabajo ya está planificado y con los tiempos definidos.

Incluso informó que en un reciente encuentro, desarrollado en la ciudad de Tarija, en pasados días, los técnicos señalaron que “prácticamente ya tienen todo listo” para cumplir todas etapas hasta llegar a los comicios el domingo 3 de diciembre.

No obstante, reconoció que el TSE depende de las decisiones que asuma la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar el proceso de preselección de candidatos para los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Imposible

“No imposible (acortar los plazos), porque, al final, es un trabajo humano que se desarrolla. Los técnicos tienen su modalidad de trabajo”, sostuvo Gutiérrez consultada al respecto.

“Yo creo que, en la medida de las posibilidades, sí se puede (organizar las elecciones). Si se respetan plazos, lo vamos a hacer pero si no, no. Si ellos (el Legislativo), por ejemplo, no se apuran los órganos, no creo que se pueda (organizar). A dónde más (acortar), el agua nos está llegando al cuello”, consideró.

Para respetar los 90 días, como mínimo para realizar las elecciones, el TSE pidió que se concluya el proceso de preselección el domingo 3 de septiembre y se entreguen las listas de postulantes preseleccionados al día siguiente. En tanto que la votación sería el 3 de diciembre.