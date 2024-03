Caso "decretazo": suspenden hasta el 11 de abril el juicio por ausencia de Camacho

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz suspendió este lunes el inicio de la audiencia del juicio oral por el caso "decretazo", debido a la ausencia del principal acusado, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

La nueva fecha para la audiencia se fijó para 11 de abril a las 8:15, y los jueces señalaron que Camacho debe estar presente.

Camacho no llegó a la audiencia porque las autoridades de Régimen Penitenciario no autorizaron su traslado desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, alegando que "no hay condiciones".

El presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz Zvonko Matkovic, afín al depuesto gobernador, dijo que los jueces decidieron suspender la sesión para el 11 de abril y pedir informes a las autoridades penitenciarias para que expliquen por qué Camacho no llegó a su audiencia.

"Han pedido informe a los gobernadores de Palmasola y Chonchocoro para ver por qué no han cumplido (con el traslado de Camacho). En segundo lugar los jueces han dejado claro que hay actores en este juicio que no tienen mandato, como la procuraduría", dijo Matkovic.

"Él tiene el derecho de defenderse. Se ha suspendido para el 11 de abril en este mismo tribunal", dijo el legislador departamental.

Esta mañana, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que el juicio por el caso "decretazo" no puede avanzar por falta de notificaciones, actuados, y otras "deficiencias procesales".

Pero el abogado Martín Camacho aseguró que la información que tienen las autoridades del Gobierno es "falsa", ya que desde diciembre de 2023 ya comenzaron a ser notificadas todas las partes como la Procuraduría General del Estado.

"El único culpable del no traslado va a ser el centro penitenciario de Chonchocoro ante la injerencia política de estos miembros de las carteras del poder Ejecutivo", remarcó Camacho.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, ratificó que no existen las condiciones para trasladar al gobernador cruceño hasta Palmasola ante dos informes enviados a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria.

El primero es un voto resolutivo de Palmasola en el que se señaló que la presencia de Camacho en ese penal podría "generar algún tipo de malestar en los privados de libertad y en sus familias".