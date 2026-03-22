TSE afirma que la votación transcurre con normalidad y califica la media jornada electoral como exitosa

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, hizo una evaluación de la media jornada electoral y afirmó que las Elecciones Subnacionales se desarrollan con normalidad y de forma "exitosa".

"Están votando de manera normal, no hemos tenido ningún reporte negativo en el tema de la apertura de las mesas; por lo tanto, podríamos decir que esta jornada hasta este momento ha sido un éxito", dijo en conferencia de prensa.

Ávila indicó que la apertura de mesas electorales alcanzó al 99,7%. Se identificaron problemas en tres mesas en Santa Cruz y una en Beni; no obstante, vocales de los tribunales electorales ya se dirigieron hasta esos lugares para que la votación se lleve adelante.

"Luego se han aperturado todas las mesas en su totalidad", aseguró la autoridad del TSE.

Mencionó que por ejemplo en el departamento de La Paz, los ciudadanos tardaron en asistir a los recintos electorales por la lluvia; sin embargo, hasta el mediodía los recintos ya reciben a la población.

Este domingo, la ciudadanía boliviana acude a las urnas para elegir a 5.432 autoridades departamentales, regionales y municipales (entre titulares y suplentes), para el periodo 2026-2031, en todo el país.

Son alrededor de 7,5 millones de bolivianas y bolivianos que irán a las urnas, las cuales estarán abiertas por ocho horas continuas a partir de la apertura de la mesa de sufragio, desde las 08.00 hasta las 16.00, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).







