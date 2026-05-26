Cooperativistas mineros de Oruro cuestionan a la COB

Con molestia por la prolongación del conflicto social y los bloqueos, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Oruro criticó este martes a la Central Obrera Boliviana (COB) por los beneficios que recibe del Estado y la acusó de estar utilizando a los campesinos para las movilizaciones.

“Nosotros no tenemos ningún beneficio (…) Ninguno de los sectores gozamos de nada y creo que la Central Obrera Boliviana durante todo ese tiempo ha ido viviendo a costillas del Estado: sueldos jugosos, bonos jugosos, aguinaldos jugosos, subsidios”, dijo Fidel Copa, presidente de Fedecomin en conferencia de prensa.

Copa denunció que la COB hace peticiones y, después de unos días, cambia de discurso.

“El sector campesino tiene que reflexionar porque al final creo que, la verdad, el sector campesino sólo está siendo utilizado, porque mañana pasado, si la Central Obrera Boliviana logra sus objetivos, creo que la más beneficiada va a ser la Central Obrera Boliviana y algunos dirigentes quienes están conduciendo estas movilizaciones”, manifestó.

Agregó que los campesinos seguirán con su misma labor de escarbar la tierra y cosechar alimento, mientras que la COB se llevará los beneficios del conflicto.

También consideró “mentira” que la Central Obrera Boliviana luche por los más pobres, porque hay gente que vende de manera ambulante y no vive de los beneficios del Estado.

“Nosotros rechazamos toda la petición de la Central Obrera Boliviana, que se ponga la camiseta del pueblo boliviano, del pueblo que evidentemente sí merece respeto, sí merece vivir bien, sí merece tener economía, tener un centavo en su bolsillo para llevar el pan del día a su cuerpo”, agregó.

Asimismo, Copa expresó la molestia de su sector con el Gobierno por el malestar que está causando al pueblo. Dijo que los ministros están equivocándose y ni siquiera conocen la Constitución.