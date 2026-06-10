Marcha de tres sectores descenderá a La Paz y choferes buscan resguardar sus vehículos

El sector de la Multifuncional de El Alto se llena de a poco por la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, vecinos alteños y otros para descender en una marcha hacia la sede de Gobierno.

El pedido es unánime: la renuncia del presidente. Los sectores aseveraron que están dispuestos a dar su vida ante un posible estado de excepción.

Los choferes que realizan filas enormes para abastecerse de combustible, en la ciudad de La Paz, se organizan para proteger sus vehículos.

“Estamos tratando de ponernos a resguardo por las movilizaciones, vamos a proteger nuestras unidades, queremos resguardar la seguridad de nuestras movilidades”, aseguraron a Erbol.