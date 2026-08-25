Libre dice que para superar la crisis política Paz debe explicar el rol de Cerimedo en su Gobierno

Legisladores de Libre afirmaron que, para solucionar la crisis política que atraviesa el país producto de los últimos hechos, Rodrigo Paz debe explicar el verdadero papel de Fernando Cerimedo en el Gobierno. Asimismo, los asambleístas indicaron que su silencio está afectando la imagen del país.

"Le recomiendo a Rodrigo Paz que diga la verdad de una vez y que nos diga cuál era el rol que jugaba Cerimedo en el aparato del Estado ¿Él era el mandamás del Estado boliviano? Eso es gravísimo. Hemos tenido a un extranjero mandando en nuestro Estado boliviano de manera ilegal porque él no tenía que tener un permiso de residencia siendo un ciudadano argentino", dijo Lissa Claros, diputada de Libre.

Hasta el momento, Paz no se pronunció sobre el caso Cerimedo-Nadia Beller, que generó repercusión hasta internacional. Este problema causó una crisis política en el país y generó constantes cuestionamientos desde el ámbito político contra Paz.

Beller apuntó a Cerimedo como el autor intelectual del ataque armado que sufrió el lunes 17 de agosto en Santa Cruz. Beller, quien era pareja sentimental de Cerimedo, incluso denunció que el ciudadano argentino tenía fuerte poder de decisión en el Gobierno de Paz.

"Su silencio (de Paz) está afectando a la imagen internacional de nuestro Estado ¿Cómo es posible que se vulnere nuestra soberanía? Estaríamos hablando de una injerencia política, porque ni siquiera se sabe en qué condición estaba en el país siendo extranjero ¿Por qué tomaba decisiones políticas?", cuestionó Elena Pachacute, senadora de Libre.

La senadora de oposición sumó que Paz "tiene que dar la cara, responder y asumir cierta responsabilidad porque este señor estaba en la Casa Grande del Pueblo", resaltó Pachacute.

José Manuel Ormachea, también senador de Libre, resaltó que cada día que la autoridad no se pronuncia surgen más cuestionamientos a este caso. "Cada día que la autoridad máxima no se pronuncia, manda a su vocero, a (Mauricio) Zamora y otras personas a hablar en vez de él (Paz), es un día más en el que hay más dudas y cuestionamientos", finalizó.