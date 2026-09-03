Senadores y diputados acuerdan impulso a reforma parcial de la CPE

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Publicado el 03/09/2026 a las 18h22
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Senadores y diputados acordaron este jueves impulsar de manera conjunta el proceso de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en tres fases que incluyen el referéndum constitucional imprescindible.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que participaron el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila; los senadores José Roca, Paola López y María Alcón; y los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes.

“Hemos alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional”, afirmó Ávila.

El presidente del Senado destacó la voluntad de avanzar en un procedimiento que permita abordar cambios vinculados con la justicia, el modelo económico, las autonomías y otros aspectos de la institucionalidad del país.

“Queremos anunciar que estamos con un acuerdo, con la voluntad de poder impulsar el proceso de la reforma y el procedimiento más rápido que nos permita encarar el tema de la reforma constitucional tan necesaria para nuestro país”, señaló.

En esa línea, explicó que el proceso deberá involucrar también a otros órganos del Estado, como los órganos Judicial, Ejecutivo y Electoral, además de sectores vinculados con las transformaciones que plantea la reforma.

 

Senadores, la punta de lanza

Por su parte, el diputado Carlos Alarcón explicó que el tratamiento inicial corresponde al Senado debido a su representación territorial.

“¿Por qué la Cámara de Senadores? Porque uno de los temas que, en coordinación con los gobernadores, también se lo va a ver es las competencias autonómicas, y el Senado es la Cámara más representativa de los ciudadanos que residen en cada uno de los nueve departamentos”, indicó.

De acuerdo con la ruta planteada, una vez que el Senado se pronuncie sobre la necesidad de la reforma, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados para continuar con el mismo tratamiento. Posteriormente, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá considerar la propuesta con una votación de dos tercios de los asambleístas presentes.

“Ahí, obviamente, va a haber otro debate adicional que le va a dar más consistencia, coherencia y más fuerza a la reforma”, añadió.

La última fase corresponde a la consulta ciudadana. “Y el tercer paso, que es el paso decisivo, la tercera fase, la convocatoria al referéndum, para que después de haber aprobado esta ley en el Pleno de la Asamblea, en los próximos cuatro meses se pueda llevar adelante el referéndum, donde los ciudadanos dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con la reforma que se está planteando por parte de la Asamblea”, concluyó.

Un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución está actualmente en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, donde corresponde iniciar su análisis antes de enviarlo a debate en el pleno de la ALP.

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