Del Castillo ratifica que se aguardará el momento y lugar preciso para ejecutar la orden de aprehensión de Morales

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó este viernes que se esperará el momento y lugar preciso para ejecutar la orden de aprehensión de Evo Morales y de otros dirigentes que tienen procesos pendientes ante la justicia.

"Nosotros no queremos convulsión dentro del territorio nacional, estamos esperando el momento y el lugar preciso para dar cumplimiento a lo que ha determinado la justicia boliviana", ratificó tras ser consultado al respecto.

Contra Morales pesa una orden de aprehensión emitida el 17 de enero por el juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado, dentro del caso de trata de personas con agravante.

La determinación fue asumida en una audiencia de medidas cautelares en la que Morales no se presentó. Su defensa y seguidores del exmandatario aseguraron que el proceso es una "persecución política" para inhabilitarlo como candidato de las elecciones generales.

"No queremos heridos, no queremos policías muertos, no queremos civiles muertos que es lo que está buscando el señor (Evo) Morales, quiere buscar una convulsión, generar caos e incertidumbre dentro del territorio nacional", añadió Del Castillo.

El exmandatario permanece desde octubre en el trópico de Cochabamba resguardado por los sectores sociales que lo apoyan y respaldan su eventual candidatura.

Otro de los dirigentes sociales que es requerido por la justicia es Ponciano Santos, ejecutivo de los campesinos de la facción "evista" por los hechos de violencia y bloqueos en la localidad de Parotani, Cochabamba, del pasado año.