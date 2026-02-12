Sangre Cumbiera anuncia la salida de Percy Ríos del grupo tras polémicas recientes

La agrupación Sangre Cumbiera confirmó oficialmente que Percy Ríos deja de formar parte del grupo. La banda indicó que la decisión responde a lo que consideran una grave falta de ética y una vulneración de los valores internos.

En su comunicado, la agrupación enfatizó que esta medida busca mantener un ambiente profesional respetuoso y proteger la integridad de todos los miembros. Hasta el momento, Ríos no ha hecho declaraciones sobre su desvinculación.

El anuncio llega semanas después de que el vocalista enfrentara una audiencia judicial relacionada con la avalancha ocurrida durante el Saracho Fest en Oruro, evento que dejó víctimas y generó una investigación sobre la seguridad del espectáculo. Durante aquel proceso, Ríos obtuvo libertad con medidas cautelares mientras la justicia continuaba con la investigación.

Este episodio marca un punto de inflexión en la carrera del cantante y en la trayectoria de la banda, que busca preservar su imagen y la confianza de su público.