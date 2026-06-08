Gabriela Durán denuncia amenazas y asegura temer por su seguridad y la de su familia

La modelo y creadora de contenido Gabriela Durán realizó una denuncia pública en redes sociales, donde afirmó que teme por su seguridad y la de sus familiares tras presuntas amenazas. Además, denunció haber sido víctima de un ataque digital que habría comprometido cuentas vinculadas a su nube de almacenamiento.



A través de varias publicaciones difundidas en Instagram, Durán manifestó su preocupación por la situación que atraviesa y señaló que responsabiliza a una persona identificada con las iniciales “O.A.” y a su entorno por cualquier hecho que pudiera ocurrirle a ella o a algún miembro de su familia.

La influencer también aseguró que sufrió un ataque digital mediante el cual lograron acceder a cuentas vinculadas a su nube y eliminar archivos que contenían información y pruebas importantes. Sin embargo, indicó que cuenta con respaldos descargados y almacenados por sus asesores.

Según explicó, las medidas de seguridad implementadas evitaron que los responsables accedieran a sus redes sociales principales y a su cuenta de WhatsApp. Asimismo, pidió ayuda para contactar a expertos en ciberseguridad e investigación digital que puedan colaborar en la identificación de los autores del hecho.

En sus mensajes, Durán sostuvo que no permitirá ser intimidada y anunció que iniciará acciones legales para esclarecer lo ocurrido y buscar responsabilidades.



La denuncia generó repercusión en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron su apoyo a la creadora de contenido. Mientras tanto, Durán aseguró que continuará con las acciones correspondientes y que llevará el caso hasta las últimas instancias para esclarecer los hechos denunciados.