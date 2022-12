Mundial Catar 2022: Argentina eleva la apuesta y Países Bajos busca reivindicarse en octavos de final

Comienzan los octavos de final y los primeros cotejos de esta nueva etapa del Mundial Catar 2022 se disputarán entre Países Bajos ante Estados Unidos (11:00 HB) y el encuentro de Argentina con Australia (15:00 HB).

Países Bajos, dirigida por el extécnico barcelonista Louis Van Gaal y con Cody Gakpo como emergente estrella, se jugará un puesto en los cuartos de final del Mundial de fútbol de Catar 2022 hoy en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan frente a EEUU.

Los Oranje empezaron bien, derrotando a Senegal (2-0), sembraron dudas ante Ecuador (1-1) y certificaron el pase, como primeros de su cuarteto, al derrotar a la anfitriona (2-0). En tres partidos en los que marcó Gapko, de 23 años, y en 12 encuentros de la Naranja Mecánica ha anotado media docena de veces.

Países Bajos, derrotada por España en la final de Sudáfrica 2010, disputó esa vez su tercera final en un Mundial, después de las dos seguidas que jugó en los años 70, en su época gloriosa. Cuando aún era conocida como Holanda, inventó el “fútbol total” y se ganó el sobrenombre de La Naranja Mecánica, en referencia a la magistral película con la que Stanley Kubrick llevó al cine la no menos genial obra de Anthony Burgess.

Estados Unidos está ante su gran oportunidad de meterse de lleno con su soccer (fútbol) en el ámbito internacional. Fue de más a menos contra Gales, que empató gracias a Gareth Bale; le sacó los colores a Inglaterra, y, después de resistir su embiste final, derrotó a la Irán del portugués Carlos Queiroz gracias a un gol del “10” Christian Pulisic (Chelsea).

Por otro lado, la mejoría paulatina mostrada desde el inicio de competición eleva las expectativas de Argentina, erigida otra vez en candidata al título después de los triunfos ante México y Polonia y antes de enfrentarse a Australia con los cuartos de final de Catar 2022 en el horizonte.

Tras salir airoso del contratiempo inicial frente Arabia Saudí el combinado de Lionel Scaloni contempla un panorama aparentemente despejado hasta semifinales. En el camino, primero, Australia (15:00, estadio Ahmed Bin Alí de Rayán), con la que coincide por primera vez en un Campeonato del Mundo. No ha habido tiempo para asimilar la mejoría en el Mundial. Ha ido de menos a más el equipo de Leo Messi y compañía que ha dispuesto de poco más de cuarenta y ocho horas para asimilar su siguiente reto.

Lionel Scaloni ha agitado su once desde que cayó con Arabia Saudí. Aunque era reacio a mover en exceso su equipo titular, una vez consolidado, tuvo que meter mano al plantel en busca de soluciones. Las encontró. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se han consolidado y lo normal es que vuelvan a formar parte del centro del campo junto a Rodrigo de Paul, uno de los intocables del conjunto albiceleste además de Leo Messi, Nicolás Otamendi, el propio Di María y el portero Emiliano Martínez.

Australia se encuentra en unos octavos de final por segunda vez en su historia. Aunque disputa su quinta edición seguida, la sexta en total, sólo en Alemania 2006 consiguió superar la fase de grupos.

Desde mañana habrán más llaves hacia cuartos de final: Francia vs. Polonia (11:00), Inglaterra vs. Senegal (15:00); lunes, Japón vs. Croacia (11:00), Brasil vs. Corea del Sur (15:00); martes, Marruecos vs. España (11:00) y Portugal vs. Suiza (15:00), todos en hora de Bolivia.

Los Leones del Atlas tienen hambre de gloria

En principio se hablaba de Bélgica. Después, de Croacia. Pero finalmente será Marruecos, que pasó como primera del grupo F, la que se mida a España el próximo martes (11:00 HB), por una plaza en los cuartos de final del Mundial de fútbol de Catar 2022.

Con todo el mérito del mundo, porque la selección magrebí relegó al segundo puesto a la actual subcampeona del mundo, la Croacia de Luka Modric que se enfrentará a Japón; en un grupo en el que Bélgica, tercera en el pasado Mundial, el de Rusia, acabó haciendo las maletas. Poco después, el DT español Roberto Martínez anunció el jueves había sido su último partido como seleccionador de los Diablo Rojos.

En Catar, Marruecos ya igualó su mejor resultado en un Mundial. Pero los leones están hambrientos. Y Luis Enrique y la Roja quieren seguir vivos.

Polonia no se da por vencida ante Francia

La selección de Polonia no da por perdido el duelo de octavos de final del Mundial de Catar contra Francia y, aunque es consciente de que la vigente campeona es clara favorita, se aferra a sus opciones.

“Nos dan un 1 por ciento de opciones de eliminar a Francia. Menos es nada. Tendríamos un 1 por ciento menos si no nos hubiéramos clasificado”, aseguró el jugador Kamil Grabara a un día de enfrentarse a Francia por un puesto en cuartos.

Segundo del grupo C, por delante de México y Arabia Saudí, el equipo liderado por Robert Lewandowski confía en tener sus opciones de pasar a cuartos, algo que no sucede desde que en España 1982 Polonia quedó tercera por segunda vez en su historia, tras haberlo logrado en 1974.

En estos octavos de final, el elenco polaco se medirá ante el conjunto galo mañana a las 11:00 HB en el estadio Al Thumama (Doha).