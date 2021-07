Aurora firma su mejor arranque de temporada

El primer plantel de Aurora empezó la temporada 2021 con todo, sellando así su mejor arranque de torneo desde su retorno a la División Profesional en 2018.

Cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota (un empate 1-1 con Bolívar en casa y tres triunfos, 3-0 ante Independiente y San José y 1-2 sobre Real Tomayapo) marcan una tendencia que llevó a que Aurora finalice la octava jornada en la sexta posición del Torneo Único 2021 de la División Profesional con 14 puntos, a cinco del líder The Strongest (19 y un partido menos).

Los números le sonríen al equipo de Humberto Viviani: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, con 12 goles convertidos y 13 encajados.

Su inicio no fue el mejor: el equipo juvenil perdió 0-8 en casa ante la plantilla profesional de Royal Pari. Desde ahí, sólo recibió cinco tantos más y anotó 12.

Este arranque al cabo de ocho jornadas demuestra que el Equipo del Pueblo ambiciona no solamente a llegar a un torneo internacional, sino a meterse a la pelea por el título.

En sus anteriores temporadas, Aurora marcó tendencia casi al final de la temporada, siendo que al inicio cosechó amargos traspiés.

En su debut profesional en el Torneo Apertura 2018, el Celeste logró dos resultados buenos seguidos (empates en las fechas 5 y 6).

En el Clausura de ese año, encadenó dos victorias seguidas (jornadas 18 y 19). A esa altura, recién logró eludir la zona de descenso.

La temporada 2019 no fue mucho mejor, pese a que en el Apertura abrochó tres jornadas sin perder (fecha 12 con empate y jornadas 13 y 14 con triunfos); en el Clausura, cuatro lances al hilo (empate en la 23, victorias en la 24, 25 y 26). Una vez más, Aurora salvó la permanencia al filo del abismo.

El Apertura 2020, el único del año pasado, marcó dos empates (fechas 15 y 16) y un triunfo (fecha 17) con los que zafó del descenso.

Este 2021, Aurora empezó con el pie derecho. ¿Será su año?.

Plantel se enfoca en visita a Real SCZ

El primer equipo de Aurora, insuflado por su victoria 3-0 del sábado ante San José, regresó ayer a los entrenamientos en su complejo de la laguna Alalay.

No obstante, el resto del plantel no tuvo descanso en la jornada del domingo, ya que se programó un cotejo amistoso ante Mi Llajta FC, que estuvo integrado por los jugadores que alternaron ante el Santo y los que no fueron convocados.

El triunfo fue para el Celeste por 1-0, con gol del argentino Elías Alderete, quien el sábado ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos tantos para cimentar la victoria.