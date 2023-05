Guabirá cuenta con DT interino para visitar a Nacional Potosí

Gualberto Mojica asumió oficialmente, de forma interina, la dirección técnica de Guabirá y para armar el once titular que visitará a Nacional Potosí, este domingo (17:30) en la Villa Imperial, por la fecha 15 del Campeonato de la División Profesional, tendrá más variantes que su antecesor (Miguel Ángel Portugal).

La principal novedad que presentará el ‘Cabezón’ contra el equipo de la Banda Roja se dará en el mediocampo, con el retorno del volante ofensivo uruguayo Martín Alaniz, que dejó en el olvido una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Esa lesión sacó a Martín de tres partidos (Vaca Díez, The Strongest y Always Ready), el charrúa que no estaba al 100% de sus condiciones físicas fue incluido en el complemento ante Wilstermann (1-1) y hoy está totalmente recuperado.

Su retorno al once inicial se dará en lugar de Iván Huayhuata que terminó expulsado con roja directa ante el Aviador y esta semana decidió marcharse del club Rojo, luego de rescindir contrato.

También pueden ser tomados en cuenta el lateral izquierdo Santos Navarro y el volante de contención Hernán Rodríguez, que luego de tres días en la enfermería ayer se incorporaron a los entrenamientos.

Navarro superó una contractura en los dos cuádriceps, mientras que Rodríguez una contractura en el gemelo interno derecho.

Miranda está en duda

Ahora la única duda para Mojica es el atacante cruceño Bruno Miranda, que tiene una contractura leve en la pierna derecha, que le impidió entrenarse toda la semana, por lo que estuvo en la enfermería recibiendo fisioterapia.

Contra el Aviador Miranda estuvo en la banca por lo que el DT espera un informe médico final para definir si lo puede llevar a la Villa Imperial para tenerlo como alternativa para el ataque. En la práctica de hoy Mojica definirá su equipo titular.