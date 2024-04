En un partido que en la previa estuvo colmado de polémicas, Nacional Potosí ayer no estuvo a la altura después de que empató sin goles con Boca Juniors, en el duelo por la primera fecha del grupo D... Ver más Nacional no estuvo a la altura e iguala con Boca

Universitario de Vinto, líder del grupo C del Torneo Apertura, prefiere evitar sobresaltos y apunta a superar el sábado (18:00) a Always Ready, en partido a jugarse en el estadio Félix Capriles, por... Ver más La “U” de Vinto quiere evitar sorpresas y apunta al liderato ante Always Ready

Alejandro Chumacero, en representación del plantel profesional de Wilstermann, pidió ayer juego limpio al arbitraje nacional, después de señalar que fueron perjudicados en los últimos partidos. Ver más Wilstermann pide juego limpio al arbitraje nacional