Bolívar y The Strongest, un clásico sin tregua

Bolívar y The Strongest protagonizarán hoy domingo el clásico nacional a partir de las 17:15 en el estadio Hernando Siles, de La Paz. Será un encuentro válido para la segunda fecha de la Copa Nacional de la División Profesional.



La Academia llegará a este compromiso como líder del certamen de todos contra todos de la División Profesional, campeonato que se juega de manera paralela, y con la motivación de la victoria sobre ABB por 4-1 que logró el jueves en este torneo.



Por su parte, el equipo aurinegro se ubica tercero en la tabla tras vencer 3-0 a San Antonio Bulo en Cochabamba. La última vez que se enfrentaron los dos viejos conocidos fue en el campeonato de todos contra todos, correspondiente a la décima jornada, en el que igualaron 1-1.



Pese a que el partido de hoy es por el torneo seriado, no deja de ser interesante el encuentro entre ambos rivales, pues el duelo entre celestes y atigrados vuelve a concentrar la atención de los aficionados al fútbol nacional.



En este partido, Bolívar oficiará de local, para efectos de recaudación. Los entrenadores Alejandro Restrepo y Antonio Carlos Zago apelarán a cambios en sus alineaciones titulares, debido a lesiones y decisiones técnicas.



“Jugarán los que más frescos estén, bien recuperados o porque no jugaron y nos darán una mano. Tenemos que ir y competir. El partido es una oportunidad para nosotros en un torneo que recién arranca y queremos hacerlo con el pie derecho”, expresó Restrepo.



Por el momento se descarta la presencia de Dairon Asprilla, Patricio Rodríguez, Robson Matheus Tomé y Damián Batallini, los cuatro por lesión, el cuerpo técnico espera contar “por lo menos” con dos de los cuatro. “De los 23 o 24, desde que llegamos, a Bolívar, ya han tenido la oportunidad de ser titulares”, insistió el entrenador colombiano.



Mientras que el entrenador Zago, de The Strongest, que dirigirá su sexto clásico en La Paz, pues el brasileño en las pasadas temporadas también fue técnico de Bolívar entre 2021 y 2022, en tanto que en 2025 ya fue técnico del Tigre.

Datos



El club The Strongest confirmó la habilitación del delantero brasileño Luiz Henrique Lira, quien lucirá el número 99 en su camiseta, es posible que debute hoy ante Bolívar.



Leonel Justiniano y Luis Paz, de Bolívar, no jugarán hoy debido a fueron sancionados en la Copa Nacional 2025, según confirmaron los funcionarios de la Dirección de Competiciones de la FBF.