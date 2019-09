“Juego de tronos” y “Fleabag” triunfan en los emmys

“Juego de Tronos” ganó el Emmy a la mejor serie dramática en la 71 edición de los premios más importantes de la televisión, que se celebró anoche en Los Ángeles (EEUU), con lo que se llevó 12 estatuillas este 2019. “Fleabag” se destacó durante el evento con cuatro premios, seguida de “Chernobyl” que se llevó a casa tres Emmys.

A diferencia de esta oscura comedia británica de Phoebe Waller-Bridge, que ganó mejor comedia, el triunfo de “Game of Thrones” estaba más que previsto, con todo y el enfado que causó entre muchos fanáticos su final.

La fantasía épica y sanguinaria de HBO sobre familias nobles peleando por el Trono de Hierro se llevó 10 premios en las categorías técnicas, entregadas el fin de semana pasado, y para Peter Dinklage como mejor actor de reparto por su papel del locuaz e inteligente Tyrion Lannister.

“Me considero tan afortunado de integrar una comunidad que no es más que tolerancia y diversidad... porque en ningún otro lugar podría estar parado en un escenario como este”, dijo Dinklage. “Estos últimos 10 años han sido los mejores de nuestras vidas, para todos los que trabajaron con nosotros en esto, no puedo creer que terminamos, no puedo creer que lo que hicimos todos juntos se acabó. Nunca volveremos a ver algo así”, dijo David Benioff, uno de los creadores de la ya legendaria serie junto a DB Weiss.

“GOT” ya había ganado 12 estatuillas, un récord para un programa dramático en una misma edición, en otras dos oportunidades.

Se hizo historia además con Billy Porter convertido en el primer hombre negro abiertamente gay en ganar un Emmy como actor principal en una serie dramática.

“Como artistas somos quienes conseguimos cambiar la estructura molecular de los corazones y las mentes de las personas que viven en este planeta”, dijo al recibir su premio. “Por favor, nunca dejen de hacerlo, nunca dejen de decir la verdad”.

“Ozark”, de Netflix, tuvo dos triunfos: Jason Bateman como director y Julia Garner, que competía como actriz de reparto contra cuatro integrantes del elenco de “GOT”.

HBO falló por poco en su búsqueda de la triada perfecta de mejor drama-comedia-miniserie. Ganó con “Juego de Tronos” y “Chernobyl”, sobre el desastre nuclear soviético en 1986.

Pero se quedó corta en la comedia tras la caída de la sátira política “Veep”, a la que se impuso “Fleabag”, de BBC América y que también terminó este año.

Por su parte, “Chernobyl” se llevó anoche tres Emmys: mejor serie limitada, mejor director de serie limitada (Johan Renck) y mejor guión con Craig Mazin.

El mejor actor de reparto en miniserie fue para Ben Whishaw por “A Very English Scandal” y Patricia Arquette ganó por “The Act” y envió un emotivo mensaje tras la muerte de su hermana transexual Alexis.“Estaré de luto hasta que cambiemos el mundo para que las personas trans no sean perseguidas. Son seres humanos, démosle trabajo y deshagámonos de este sesgo que tenemos en todas partes”.