Salen al escenario las celebridades antivacunas

Desde rockeros hasta baladistas, desde jugadores de fútbol, pasando por tenistas top, hasta luchadores de artes marciales mixtas han marcado también la nueva polémica. En unos casos radicales, en otros moderados; a veces en un tuit, otras en una ceremonia de gala, varias celebridades antivacunas decidieron hacer pública su postura. A algunas les ha costado no sólo la inevitable polémica y ola de críticas, sino varios millones de dólares. Otras, incluso, han causado pérdidas y remesones en empresas que debieron revisar sus normativas de censura.

Probablemente, hasta el momento, la más sonada de estas polémicas desatadas por los antivacunas VIP la protagonizó el tenista serbio Novak Djokovic. En la esfera pública su intransigente negativa a vacunarse llegó a provocar todo un conflicto diplomático entre Australia, país con más severas medidas anticoid, y Serbia, la patria donde Djokovic roza la idolatría. En lo deportivo remeció su liderazgo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) al perder los 2.000 puntos del Grand Slam australiano. Sin duda, sus ingresos también experimentaron una sensible baja de varias centenas de miles de dólares o más. De hecho, si tan sólo hubiese superado la primera ronda habría recaudado 65 mil dólares, y si hubiese ganado el torneo, el premio habría superado los tres millones de dólares.

Djokovic no está solo en el mundo del deporte como cara visible de las estrellas que prefieren no vacunarse. Ya en la Supercopa española que en los últimos años se disputa en Arabia Saudí hasta ocho o diez futbolistas, según reconoció el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, no tenían la pauta completa. Una situación sorprendente si se considera que es en el fútbol profesional donde más se ha buscado un absoluto nivel de inmunidad entre sus practicantes, máxime si se trata de la liga española.

Otros rostros populares también se han mostrado contrarios a recibir las correspondientes dosis, pese al riesgo de perderse partidos o incluso dejar de ingresar dinero. Cuenta ahí el baloncestista Kyrie Irving, los futbolistas Joshua Kimmich (del Bayer de Munich), o N’Golo Kanté (del inglés Chelsea) el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers o el golfista Bryson DeChambeau.

Renunció a una fortuna

Irving, base estrella de los Brooklyn Nets de la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos (NBA), se resistió a la inoculación por razones religiosas, pero además arguyó que se trata de un proyecto destinado a reducir la población afro. Ha trascendido que la postura de Irving tiene correligionarios en su propio gremio, aunque la NBA asegura que más del 90 por ciento de sus jugadores está vacunado. Irving prefirió no renunciar a su decisión y estuvo perdiendo 338.000 dólares por partido. Tras la ola de coronavirus de finales de diciembre Irving volvió a las canchas, pero sólo para participar en los encuentros fuera de casa. En Nueva York no puede jugar porque nadie puede entrar a un pabellón sin estar inmunizado.

En el caso de Kimmich la presión lo forzó a vacunarse. El Bayern le multó, como a sus compañeros Choupo-Moting y Cuisance, también antivacunas. Luego de un tiempo dijo que había reflexionado y aceptado finalmente la inoculación. El caso de Kanté ha mantenido una tensa relación pues no salió a jugar en los países donde se exigía la carta de vacunación.

Un 25 por ciento de los futbolistas de las principales ligas inglesas no había seguido la pauta de vacunación, según datos desvelados en diciembre.

Mientras tanto, el célebre golfista se suma al grupo de quienes no revelan sus razones de fondo y dilatan la vacunación con una y otra explicación, aún a costa de notorios perjuicios personales. “La vacuna no impide que te contagies -dijo DeChambeau en su más reciente explicación-. Soy joven y prefiero que la vacuna vaya para personas que la necesiten de verdad, yo no la necesito. Como digo, soy joven y continuaré siendo saludable”. En esa oportunidad se marginó nada menos que de la competencia olímpica, donde se exigía el carnet de vacunación.

El borrón de McGregor

La lista suma a otras figuras más frontales en su postura como Aaron Rodgers, la leyenda de los Green Bay Packers, de fútbol americano, con los que ganó la Super Bowl en 2011.

Fue una de las principales voces contra la vacunación en el mundo deportivo en Estados Unidos. Ni qué decir con la resonancia que en durante unas horas tuvieron las declaraciones de uno de los deportistas más conocidos del planeta: el luchador de artes marciales Conor Mc Gregor.

“¿Crees que forzar a la gente a inyectarse algo en su cuerpo no es un crimen?”, tuiteó McGregor en su cuenta oficial, el 6 de diciembre. “La gente debe tener derecho a elegir. Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestro perritos falderos en el poder harán lo que les digan”, continuó. “Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea. Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra”.

Pero quien fuera doble campeón de la liga UFC (Ultimate Full Contact) borró posteriormente estas publicaciones. Tras eliminar los tuits, McGregor volvió a publicar algo en relación con el tema, pero con algunos matices. “Forzar a alguien a inyectarse algo que no quiere en su cuerpo está aberrantemente mal. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no poder elegir. Dios bendiga a los que piensan de otro modo”.

Hulk Hogan, la ex figura de la lucha libre estadounidense también se sumo a la lista de quienes no ven con buenos ojos la vacunación. En un diálogo con uno de sus fans Hogan no sólo puso en duda la efectividad de las vacunas, sino que aludió la posibilidad de que estén causando muertes. Citó los casos de los actores Bob Saget, Betty White y Sidney Poitier. A ello también ha añadido que “están cayendo como moscas, pero las autoridades nunca lo dirán”. No le faltaron las críticas y, entre ellas, algunas le recordaron que White tenía 95 años y Poitier 100.

Los más elocuentes

Obviamente, mucho más fundamentadas ha resultado los argumentos de las celebridades antivacunas del arte y la farándula. En este grupo, uno de los primeros artistas en rebelarse contra las normas pandémicas fue Miguel Bosé, que no solo no ha dado su brazo a torcer, sino que subió el tenor de su denuncia: «Nos quieren matar a todos porque no son vacunas, son experimentos genéticos». El cantante y actor ha pedido a sus seguidores que «apaguen las televisiones y dejen de escuchar las mentiras y la manipulación a la que nos están sometiendo».

Suman varias las figuras famosas españolas que han no sólo cuestionado las medidas y explicaciones de los organismos oficiales de salud, sino que han lanzado duras acusaciones.

Entre ellas destacan especialmente, y en dos extremos, Victoria Abril y Paz Padilla. Abril buscó una singular palestra para lanzar sus críticas y acusaciones: nada menos que la rueda de prensa de presentación de su galardón de Honor en los Premios Feroz de cine y televisión.

Allí calificó la coyuntura como “coronacirco”. Señaló además que se está exagerando la cantidad de fallecidos por el coronavirus en comparación con los muertos causados por otras enfermedades como diabetes o cáncer. “¡Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que son unos experimentos sin probar y que no solo no están funcionando, sino que tenemos más casos positivos, más enfermos y más muertes!”, criticó durante su intervención. “Esto no es una pandemia, es una ‘plandemia’”, agregó. Paz Padilla, por su parte, sólo ha señalado que las vacunas perdieron efectividad ante las mutaciones y que, por lo tanto, no sirven. Lo hizo en un conversatorio altamente criticado porque usó términos notoriamente equivocados para explicar sus convicciones.

Los americanos

Ya en América, en la lista era esperada la postura de cantantes como Eric Clapton, quien desde hace años es un activista antivacunas de todo tipo. Lo propio sucedió con Toni Braxton, que ha llegado a afirmar que las vacunas cambiaron el carácter de su hijo. Similares posturas asumieron Jenny McCarthy, Jessica Biel, Letitia Wright y Rob Schneider. Son parte de las personas que han hecho eco de las teorías del premio Nobel Luc Montagnier. El virólogo francés acusa de diversos efectos adversos graves, incluido el autismo, a esta clase de terapia desde hace varios años con lo que ha desatado una inacabable polémica.

Alicia Silverstone, por su parte, insiste en que «no hay evidencia científica de la existencia del virus», y Lisa Bonet, ha llegado a afirmar, según la revista ‘Rolling Stone’, que «la vacuna introduce en nuestra sangre organismos que, a la larga, producen leucemia, esclerosis múltiple o el síndrome de muerte súbita». Más hacia el sur del continente, destacan, por ejemplo, el actor mexicano Eduardo Verástegui y la presentadora de noticias argentina Viviana Canosa

El mexicano ha estado inmerso en la polémica al grado de que su cuenta de Twitter fue suspendida temporalmente tras asegurar que no confiaba en las personas detrás de las vacunas porque pensaban en ‘despoblar’ al mundo. Mientras que Canosa ha convertido los espacios que dirige en canales por los que más cabida se da a quienes oponen a las vacunas y la “plandemia”.