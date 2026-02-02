Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano

02/02/2026
Este 2026, te invitamos a transformar tu sala en un taller de alegría y tradición en familia con estas cuatro ideas prácticas para que grandes y chicos se unan en una tarde de manualidades, risas y creatividad para celebrar el Carnaval 2026.

 

1 Máscaras de “Pepino” con platos desechables

La máscara es el alma del carnaval. En lugar de comprar una de plástico, hagan versiones personalizadas.

• Materiales: Platos de cartón o plástico, marcadores, cartulinas de colores y elástico.

• Hazlo tú mismo: Corten los agujeros para los ojos. Usen cartulina roja para hacer los “cuernos” si es una máscara de diablo, o dibujen una sonrisa gigante y nariz colorada si prefieren un Pepino paceño.

• Toque experto: Peguen pedazos de lana de colores como “pelo” para darle relieve.

 

2 Sonajas de caporal con botellas recicladas

Pueden imitar el sonido de los cascabeles de los Caporales y divertirse bailando en las fiestas.

• Materiales: Botellas pequeñas de plástico, piedritas, semillas o arroz, y cinta adhesiva de colores.

• Hazlo tú mismo: Llenen un tercio de la botella con las semillas. Cierren bien y decoren el exterior con cintas de colores.

• Actividad: Practiquen el paso del Caporal en la sala usando sus nuevas sonajas caseras.

 

3 Corona de flores de la “Estudiantina” (Origami fácil)

En los valles bolivianos, las flores son esenciales para las mujeres durante las comparsas.

•Materiales: Papel de colores (o incluso papel periódico pintado) y una vincha vieja o alambre forrado.

•Hazlo tú mismo: Corten círculos de papel, arrúguenlos un poco para dar textura y péguenlos uno sobre otro para formar “rosas” o “claveles”. Sujétenlos a la vincha.

• Toque creativo: Pueden añadir serpentina colgando de los lados para que se mueva mientras bailan.

 

4 Lanzaconfeti casero

En lugar de solo tirar la mezcla con la mano, creen un lanzador que a los niños les encantará.

• Materiales: Tubos de cartón de papel higiénico, globos y confeti (pueden hacerlo picando papeles de colores).

• Hazlo tú mismo: Aten el nudo de un globo desinflado y corten la punta redondeada. Coloquen el globo sobre un extremo del tubo de cartón y asegúrenlo con cinta.

• Cómo funciona: Llenen el tubo con confeti, jalen el nudo del globo y suéltenlo. ¡Lluvia de colores instantánea!

