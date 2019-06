Caso Satán: Fiscalía no citó a declarar al padre de la niña a dos meses del hecho

A dos meses de la muerte de la niña Fernanda Valeri (5) por una hemorragia supuestamente causada por la mordedura de un perro que le destrozó uno de los brazos, la Fiscalía aún no convocó a declarar al padre de la menor.

“Quiero declarar, pero no entiendo por qué no me quieren citar los fiscales”, señaló Raúl U., padre biológico de la víctima.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con la fiscal asignada al caso, pero ella se encuentra de vacaciones. “Siempre pensé que serían mis hijos quienes me entierren a mí, pero jamás creí enterrar a mi Fernandita”, declaró Raúl sosteniendo los regalos que le dieron sus hijos el día del padre.

Los hermanos de Fernanda se encuentran a cargo de la hermana menor de Carla C. A. (madre). “La Defensoría de la Niñez y Adolescencia me negó la potestad de tener a mi lado a mis hijos, y prefieren que vivan con la hermana de ella”, dijo.

Ayer, por primera vez, Gregoria A. V. y Yesica U. A. (tía) decidieron dar su versión del hecho, relatando que no encontraron sangre en abundancia en el lugar del ataque. Ambas advierten que existen muchas contradicciones entre la versión de Carla, la madre de la niña Fernanda, y lo que encontraron en la escena del crimen.

“Hay palas, picotas, martillos aquí en el garaje. Por qué (Carla) no le pegó con eso cuando vio que Satán estaba atacando a su hija. Ella prefirió esperar a que yo llegue”, declaró la abuela de Fernanda.

NO HALLAN SANGRE EN EL HOCICO DE SATÁN

El Instituto de Investigaciones Forenses ratificó que no se encontró sangre en la boca de Satán, y que el 10 de abril de 2019, siete días después del hecho, sí se halló sangre de la niña en las patas delanteras, entre el codo y el lado izquierdo del tórax superior, en la pata izquierda trasera y en la parte izquierda delantera.