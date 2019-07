Niño flagelado: el Alcalde cuestiona que la Defensoría no entregue informes

El alcalde interino de Quillacollo, Willy López, dijo ayer que coordinará con la Fiscalía para “intervenir” las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de su municipio para que se tomen las acciones correspondientes por presunta negligencia en la denuncia de violación a Ismael (9) que se habría presentado en 2017. El caso se conoció cuando la Policía rescató al niño que era flagelado por su tía, que ahora está detenida, y otros familiares.

La semana pasada, la primera autoridad de Quillacollo y el responsable de Desarrollo Humano del municipio conminaron a los responsables de la DNA a remitir documentos e información sobre el trabajo que realizó en el caso de Ismael (9), pero hasta la fecha no relevaron dichos documentos.

Respecto al avance de la investigación, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), John Klaus Bermúdez, informó que la denuncia podría ampliarse contra tres o cuatro personas más.

“Esperamos que en los próximos días todos los involucrados estén aprehendidos, esto dependerá de la información que remita la DNA”, manifestó.

El fiscal de materia, Constantino Coca, dijo que en las declaraciones que hizo Ismael refirió que su madre, Wendy S. C., y su padrastro lo llevaban a las chicherías, donde habría sido agredido sexualmente.

DEJÓ A SUS HIJOS POR FALTA DE DINERO

Wendy S. C., en su declaración a la Fiscalía, dijo que abandonó a sus hijos porque no tenía no tenía medios para mantenerlos. La acusada refirió que en varias ocasiones intentó visitar a Ismael, pero no la dejaban.