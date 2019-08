Bioquímica embellece ambientes con jardines de material reciclado

“Una planta, una vida”. Ése es el nombre que los estudiantes y autoridades de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSS le pusieron al proyecto para implementar jardines ecológicos en su edificio apelando a la creatividad y reciclando una diversidad de envases para convertirlos en macetas.

La idea surgió a partir de la pregunta “¿Cómo se puede cambiar el mundo?”, y lo primero que se debe hacer es cambiar uno mismo, expresó, Pamela Quispe, responsable del proyecto.

El propósito es crear conciencia ambiental entre los universitarios.

“Bienvenidos al jardín de neón”, anuncia un letrero en la entrada a la facultad conformada por dos bloques que se pierden entre las facultades de Medicina y Odontología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y donde apenas llega la luz del sol. Sin embargo, desde hace un par de semanas resalta por la innovación de su decorado con plantas y macetas recicladas.

Los jardines son el resultado del primer concurso que lanzó hace un mes la decana de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, Teresa Cardozo, en coordinación con la estudiante Pamela Quispe, con los siguientes requisitos: utilizar material reciclado para macetas y seleccionar especies de sombra.

La primera versión del concurso tuvo gran acogida entre los universitarios. “Ahora tenemos cuatro de ocho pisos con plantas”, resaltó Quispe.

En el “piso cero” se colocaron plantas de salón, algunas flores en jardines colgantes y otras con macetas de llantas, tuberías y botellas.

Estas plantas “no requieren mucho sol y tampoco necesitan mucho calor, son plantas que resisten”, explicó la estudiante Katherine Veizaga. Además, “vimos la posibilidad de reciclar”, manifestó.

Para el primer piso se eligió una temática andina, por ello sobresalen los cactus. Además, tienen carteles como “el mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión”.

Las macetas invaden el pasillo. En tanto, en la segunda planta hay ocho macetas sobre una base metálica.

“Hemos quedado encajonados entre edificaciones y es importante buscar iniciativas para tener plantas y que no sea una excusa no tener tierra”, resaltó la decana.

En el quinto piso se impone una temática sobre gatos. Las macetas tienen esta imagen y, al llegar al sexto, el lugar está embellecido con plantas como la costilla de adán, el dólar, entre otras. También se puede leer en uno de los carteles: “Planta tus sueños y déjalos crecer”.

El propósito es que “el estudiante, desde primero hasta que salga profesional, cuide su plantita; es otro tipo de conciencia la que creas y la que generas”, explicó Quispe.

En esta primera versión participaron estudiantes de segundo a quinto año, que “se comprometieron a realizar el mantenimiento de las plantas durante todo el año”, dijo la decana.

Algunos estudiantes participaron por el premio, pero otros lo hicieron por cariño y para que su facultad se vea mejor, expresó otra estudiante, Jhisel Quiruchi. “Ha cambiado el ambiente, en cada piso está diferente”, comentó.

La universitaria resaltó que las plantas no sólo aportan al medio ambiente, sino “te generan vida, alegría y te cambian el espíritu en muchas ocasiones”.

“Nos proporcionan también una armonía y paz, y nosotros tenemos que cuidarlos”, añadió Veizaga.

En la segunda versión del proyecto participarán docentes y administrativos para decorar el bloque antiguo. Además que se invitarán a otras facultades.

“Yo creo que en una semana vamos a tener la suerte de ver más macetas para embellecer más pisos”, indicó la decana de la facultad, Teresa Cardozo.

