No hay inspección técnica vehicular en el trópico y en Cochabamba alcanza el 50%

Rocío Corrales

El director Regional de Recaudaciones de la Policía, Alberto Cárdenas, informó, este martes, que la inspección técnica vehicular se amplía hasta el 31 de enero de 2019 para alcanzar el mayor número de vehículos que cumplan con este trámite que se vio perjudicado por los conflictos sociales. Asimismo, agregó que el trópico es la única región donde no se realiza la revisión de los motorizados.

Existe un total entre 230 a 240 mil vehículos para ser revisados en Cochabamba, de los cuales 126 vehículos ya fueron inspeccionados, lo que representa el 50 por ciento, precisó Cárdenas.

“Hay 22 puntos funcionando, los únicos lugares donde no tenemos presencia es en el trópico cochabambino, porque no tenemos infraestructura y condiciones. (…). La inspección se reactivó en el valle alto, Sacaba y Quillacollo”, agregó.

El horario de atención es de lunes a sábado de 8:00 a 16:00. Entre los requisitos se encuentran la boleta de depósito bancario, cédula de identidad, licencia de conducir, accesorios de seguridad, placa visible y SOAT.

Pidió a la población no esperar “hasta el último momento, estos últimos días hemos visto gran afluencia de personas. Se debe garantizar la seguridad vial por medio de la inspección de condiciones óptimas y mantenimiento permanente”.