Retienen a Alcalde de Tiquipaya y los vecinos radicalizarán sus protestas

Vecinos de dos distritos de Tiquipaya retuvieron ayer al alcalde Juan Carlos Angulo (MAS) por casi una hora en la sede social de la OTB Sirpita Nievería. El munícipe señaló que sólo renunciará si los seis distritos se lo piden.

Ayer por la tarde, el Alcalde se encontraba reunido con los vecinos de Sirpita Nievería tratando puntos sobre la falta de obras en la avenida Reducto, el desembolso del POA desde 2016 y otras obras complementarias, como empedrados y rompemuelles en la zona.

Durante la reunión, los sectores que están movilizados desde el martes en contra de la ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales en Bruno Moqo y otros que piden la salida de Angulo por la falta de obras llegaron a la sede de Sirpita para impedir la salida del Alcalde “hasta que se solucionen los problemas”.

“Vine a una reunión con los dirigentes de Sirpita Nievería; seguro hubo contactos con los otros dirigentes y por eso vinieron todos”, declaró Angulo.

Luego de unos minutos de tensión, los dirigentes, el Alcalde, técnicos de la Alcaldía y vecinos acordaron entablar una mesa de trabajo para abordar la problemática de 12 OTB con lo que calmaron los ánimos de los movilizados.

Un vecino de Bruno Moqo, Rubén Peñaloza, se mostró preocupado por la intención que tiene el municipio de implementar la planta, porque está cerca de un colegio y un hogar de niños, además de que la zona ya está bastante poblada.

“No queremos la planta de tratamiento. Estamos hasta el cuello con los malos olores que ya tenemos en la zona. A 250 metros del lugar, donde se va a implementar la planta, está el establecimiento Santa María Magdalena Postel, es por eso nuestra preocupación”, dijo.

Sin embargo, el Alcalde señaló que la ubicación de este proyecto puede beneficiar a 50 comunidades.

Piden renuncia

Las 12 OTB piden la renuncia de Angulo por la falta de obras. Los dirigentes mostraron su descontento con la actual gestión, por lo que terminaban exigiendo la salida del Alcalde.

El Alcalde señaló que son sólo son los distritos. Dijo que, si el pedido llega desde los seis distritos, dará un paso al costado. “Todos tienen derecho de opinar, pero yo no represento a uno o dos distritos; si la mayoría pide que me vaya, me voy porque ellos me eligieron”, dijo Angulo.

Añadió: “Algunos han sido afectados en sus POA, pero eso no es sólo culpa de la Alcaldía, es porque algunos han inscrito proyectos que no se pueden ejecutar en una gestión y también nos ha afectado el deslizamiento de 2018”.

El diálogo se rompió anoche, luego de una gasificación y porque el Alcalde se negó a firmar su renuncia bajo presión. Los vecinos dijeron que radicalizarán sus medidas desde el lunes.

“Seguro hubo contacto con otros dirigentes y por eso vinieron todos”, Alcalde Tiquipaya.

VIGILIA Y PROTESTAS SIGUEN EN TIQUIPAYA

Dos de los seis distritos de Tiquipaya comenzaron a movilizarse el martes en contra de la construcción de una planta de tratamiento en la OTB Bruno Moqo, que tiene un financiamiento de la Cooperación Francesa. Pese al acercamiento que ayer hubo en la sede de Sirpita Nievería, los bloqueos en las principales vías continúan y el pedido de renuncia del Alcalde persiste.

Hasta el cierre de esta edición, los representantes de las OTB de Montecillo, Jardín Tolavi, Tiquipaya Noreste, Tiquipaya Noroeste, Sirpita Nievería, Villa Fátima, Rumi Mayu, Villa Esperanza, Bruno Moqo, Cuatro Esquinas, Chiquicollo y Kana Rancho, seguía reunidos en el distrito 6 de ese municipio.