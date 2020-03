Retardan proceso disciplinario contra policía acusado de estupro

Scarleth Isabel Rojas, madre de Lorena Paredes (18), denunció ayer que desde las instancias disciplinarias de la Policía se encubre al subteniente Cristian L. V. en el proceso disciplinario iniciado en su contra. En tanto, el Ministerio de Justicia anunció que se hará seguimiento “exhaustivo” a todos los casos de feminicidio.

Lorena Paredes fue encontrada sin vida con un disparo cerca del pecho el 5 de febrero. La víctima tenía una “relación” con Cristian L. V., quien dos años antes fue denunciado por estupro.

“Él debió ser procesado en 15 días, esto para ver si le dan o no baja, pero sin ninguna explicación válida me dicen que la investigación se amplió 20 días más”, dijo la madre de Lorena.

Explicó que la investigadora asignada al caso, tipificado por el Ministerio Público como homicidio-suicidio, “pone trabas” en el desarrollo de la investigación.

“Logramos ubicar a una testigo importante, la mejor amiga de mi hija. A la sargento asignada al caso la llevamos en taxi hasta la casa de la joven y se negó a tomar su declaración. Ahora la testigo ya no quiere declarar”, denunció.

En audiencia cautelar el lunes, el subteniente de la Policía fue beneficiado con detención domiciliaria con derecho al trabajo y sin custodios.

Ante esta situación, el Ministerio de Justicia anunció que apelará esta determinación y solicitará los informes que corresponden.

El viceministro de Justicia, Marcelo Toro, aseguró que apelarán la determinación del presidente del Juzgado de Sentencia número 1, a quien solicitarán los informes correspondientes que fundamenten la detención domiciliaria del funcionario policial.

“Por medio del Servicio de Atención a las Víctimas (Sepdavi) apelamos la resolución. En el caso de Lorena podríamos estar ante un feminicidio. Previo a este caso hubo un proceso de estupro que data de dos años y su cautelar se llevó recién el lunes”, dijo Toro.

Señaló que si los operadores de justicia hubiesen actuado de manera oportuna en el caso de estupro no se tendría que lamentar la muerte de una joven.

“Participaremos de manera activa a través de todas nuestras descentralizadas, seremos fiscalizadores y actuaremos de manera vehemente contra todo caso de violencia”, declaró.

El viceministro conminó al Consejo de la Magistratura y a la Unidad de Fiscalización del Ministerio Público que cumplan con su rol constitucional de velar por la averiguación de la verdad con víctimas fatales.

La representante nacional del Sepdavi, Janeth Michaga, y el viceministro de Justicia solicitaron a través del Consejo de la Magistratura establecer los mecanismos enmarcados en la Ley 025, para evaluar los fundamentos que llevó al juez a definir las medidas sustitutivas a favor del subteniente Cristian L. V.

“Si hay una irregularidad, pedimos a las instancias legales que procesen a esta autoridad jurisdiccional o del Ministerio Público”, dijo Toro.

Previo a la muerte de la joven Lorena hubo un proceso por estupro en la que está involucrado Cristian L. V.

ADVIERTEN QUE FEMINICIDA SENTENCIADO SE HALLA A PUNTO DE SALIR EN LIBERTAD

CARMEN CHALLAPA C.

La juez Damiana Medrano del Tribunal Sexto de Sentencia y dos vocales negaron ayer la solicitud de modificación a la detención preventiva de Rodolfo Delgado Inca, sentenciado el 2017 por el delito de feminicidio de Lilian Dayana Galindo; sin embargo, desvirtuó cuatro de seis riesgos procesales.

“Si bien el acusado debe permanecer en el penal de El Abra, la juez lo beneficia con su resolución. Lamentablemente, con una audiencia más Delgado Inca podrá salir libre”, explicó la abogada Mercedes Cortés.

La madre de Lilian, Sonia Galindo, desesperada y buscando justicia por la muerte de su hija, ayer se encadenó en la puerta principal del Palacio de Justicia, como forma de protesta.

“Pido ayuda al Ministro de Justicia y a la presidenta Jeanine Áñez. Están dejando en libertad a los asesinos. El asesino de mi hija quiere salir, cuando salga me va a matar, ya me amenazaron de muerte”, denunció Galindo.

Por determinación de la juez, Damiana Medrano, la audiencia fue declarada en reserva y se impidió el paso de los medios de comunicación.

“El argumento de la juez es que un procesado no puede estar más de tres años con detención preventiva, pero existen excepciones cuando se trata de este tipo de casos. Ni bien se beneficie con medidas sustitutivas, el agresor se vengará de la madre de la víctima y se dará a la fuga”, advirtió Cortés.

Murió a causa de 34 puñaladas

El cuerpo de Lilian Dayana Galindo fue encontrado sin vida el 21 de septiembre de 2016, su pareja, Rodolfo Delagado Inca, la asesinó con 34 puñaladas.

El feminicida fue sentenciado el 25 de octubre de 2017, pero a la fecha la sentencia no fue ejecutoriada.