Cochabamba requiere mil ítems y 100 terapias para pico de pandemia

Los hospitales centinela de Covid-19 de Cochabamba necesitan al menos mil ítems para contratar médicos intensivistas, enfermeras y auxiliares en enfermería para combatir el pico más elevado de la pandemia del coronavirus que está previsto para mediados de junio.

Hasta el viernes 29 de mayo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 419 casos de Covid-19 y registró el pico más alto con 43 detectados en un solo día desde el primer caso presentado en marzo.

El Sedes prevé que el pico más alto de contagio sea entre junio y julio con 400 pacientes en un mes. Hasta ahora los días con más casos reportados fueron el 13 de mayo con 21, el 15 con 22, el 16 con 26, el 25 con 34 y el 28 de mayo con 43. En tanto, las pruebas oscilan entre 70 a 150.

Con esta cantidad las Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de los hospitales centinelacolapsaron, informó el secretario de Salud del Cercado, Enrique Torrico.

Sin embargo, la cifra de casos positivos puede duplicarse, debido a las aglomeraciones que se registraron durante 10 días en el bloqueo del botadero de K’ara K’ara. Además, de las aglomeraciones que se ven en los mercados móviles y La Cancha.

“Con la crecida de casos de Covid-19 tenemos el gran temor de que todas (las camas UTI) estén ocupadas y tengamos que decidir qué pacientes utilizan el respirador y quiénes no”, dijo Torrico.

Entre el hospital Solomon Klein, Viedma y del Sur se cuentan con 10 UTI, de las cuales sólo quedan dos camas. Al margen están los 20 ventiladores que entregó el Gobierno y los otros 20 respiradores, que fueron cuestionados por presuntos actos de corrupción.

El representante de Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Carlos Nava, señaló que la reactivación del transporte público a partir del 1 de junio puede generar mayores contagios en la población.

“El colapso va a ser inminente por la irresponsabilidad de la población, de las autoridades y del Sedes, porque hasta ahora no hay los ítems ni la predisposición de hacer funcionar el hospital de Norte”, dijo Nava.

Remarcó: “Este colapso es el resultado del desastroso sistema de salud que dejó el Gobierno del MAS. La pandemia ha demostrado que no se hizo una buena inversión en la salud”.

Nava señaló que la atención de pacientes con Covid-19 tanto leves como moderados y graves también debe darse en los seguros a corto plazo y clínicas privadas que son parte del sistema de salud y no sólo en los hospitales públicos.

El director del hospital Solomon Klein, Grover León, señaló que era inevitable que las camas UTI colapsen por lo menos en ese centro médico que es el primero de referencia y que sólo tiene tres ventiladores.

Sin embargo, dijo que las camas de aislamiento aún están disponibles al 50 por ciento.

“En el tema de las terapias intensivas creo que en todo el país estamos colapsados, pero aún tenemos la capacidad de atender a los pacientes, porque tenemos casi 50 camas disponibles”, dijo León.

El director del Viedma, Juan José Mendoza, indicó que hasta el miércoles no se entregó ningún ventilador extra para el hospital al margen de los cuatro que dispuso el centro médico para los pacientes con Covid-19.

“Si nos van a entregar camas UTI para el hospital también vamos a necesitar ítems, por cada cama se necesitan por lo menos dos médicos intensivistas, cinco enfermeras (para los diferentes turnos) y dos auxiliares en enfermería”, señaló Mendoza.

La Alcaldía del Cercado se comprometió a equipar el hospital del Norte con 120 camas de internación para pacientes con coronavirus, además de los 25 consultorios y cuatro quirófanos, pero aún está en proceso.

Para el hospital del Sur llegó en abril un equipo GeneXpert para habilitar un laboratorio que ayude en la detección inmediata del coronavirus, pero aún no funciona por la falta de insumos.

PUNTOS DE VISTA

El sistema de salud no sólo está compuesto por el público. ¿Dónde está el personal de la seguridad a corto plazo? Por qué no se facilitan sus terapias intensivas.

Carlos Nava

Repte. Sirmes

Para hablar de salud hay que considerar tres aspectos: infraestructura, recurso humano y equipamiento; la falta de uno provoca deficiencias.

Grover León

Dir. Solomon Klein

Si nos entregan ventiladores y no nos dan personal e insumos, no servirá de nada. No se puede multiplicar al personal, porque tiene turnos establecidos.

Juan José Mendoza

Dir. Viedma

Si se van a complicar los casos no vamos a poner atender a todos, esperemos que hagan llegar los equipos que necesitamos.

Adalit Gutiérrez

Repte. Fstspc