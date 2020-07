Transporte rechazará nueva cuarentena rígida contra Covid-19

El dirigente de la Federación del Transporte de Cochabamba, José Luis Orellana, expresó que los choferes rechazarán una nueva cuarentena rígida como recomendó el director del Sedes, Yercin Mamani,ante el riesgo de un repunte de contagios de Covid-19, luego, de la movilización del MAS.

“Ya las bases se han pronunciado en caso de querer volver a la cuarentena rígida no vamos acatar. Se han pronunciado de forma clara y contundente; más bien, hemos estado gestionando en los últimos días para que se puedan ampliar los horarios de servicios y volver a trabajar los viernes, porque así como estamos no cubrimos ni los costos de operación”, declaró a la prensa Orellana este martes.

El último reporte de junio pasado del Sedes dio cuenta de que el 40 por ciento de contagios de coronaviruos se dieron entre comerciantes y transporte. A la fecha no se dispone de información actualizada de los sectores con más infectados.

Por otro lado, en La Paz, uno de los departamentos con más casos de Covid- 19 en el país, se estima que 50 choferes han fallecido con sospechas del virus. Además, de complicaciones por la enfermedad muchos no pudieron ser atendidos porque los hospitales están colapsados, publicó este martes la prensa paceña.

“La salud ya es responsabilidad de cada ciudadano. Así como han salido en marchas numerosas será responsabilidad de ellos que se contagien. No podemos sacrificar a un sector por el exceso que ha cometido otro sector. No estamos de acuerdo con la cuarentena rígida y las bases ya se han pronunciado que no acatarán”, reiteró Orellana.

Pese al anuncio de analizar volver a una cuarentena rígida ni el alcalde José María Leyes ni la gobernadora Esther Soria se han pronunciado sobre cuando evaluarán la continuidad de la cuarentena mixta o volver a la rígida. De acuerdo a disposiciones nacionales, el análisis se debe hacer cada fin de mes.