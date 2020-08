Industriales exigen garantizar atención en la CNS y coordinar

Representantes de dos entidades industriales y de la Federación de Fabriles exigieron ayer a los administradores de la Caja Nacional de Salud (CNS) garantizar la atención médica a los asegurados para no agravar la crisis sanitaria y económica que vive el departamento por la pandemia de la Covid-19.

El presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, Ramón Daza, mencionó que entre las falencias que se logró identificar están los procedimientos para otorgar bajas médicas, no hay atención oportuna a los asegurados y ausencia de interacción con los sectores productivos.

“Hemos coordinado con otros dos entes gestores de salud que son la Caja Petrolera y Cordes, con quienes hemos llegado a solucionar cualquier tipo de diferencia y problema. Al punto que tenemos reuniones cada 15 días”, mencionó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Carlos Viscarra, indicó que las deficiencias de la CNS son operativas, por lo que la solución pasa por mejorar la logística.

Entre las quejas expuestas por diferentes empresarios están la demora en la entrega de resultados de pruebas PCR de los trabajadores, filas y poco personal de salud para el seguimiento de los pacientes.

En tanto, el secretario ejecutivo de los fabriles, Mario Céspedes, señaló que se conformó una comisión para hacer seguimiento a las mejoras que realizan los administradores de la CNS y afirmó que recibió un informe que señala que el seguro cuenta con 38 millones de bolivianos para atender la emergencia sanitaria del coronavirus.

“Nuestra preocupación es qué se está haciendo con ese dinero, tengo muchos reclamos, por eso me reuní con el director regional Saúl Peredo para dar ideas. Tenemos conocimiento que otros seguros están comprando servicios de clínicas privadas, pero nos dicen que en la Caja Nacional no es posible, porque hay normas que no lo permiten”, enfatizó.

El dirigente cuestionó que se obstaculice la compra de servicios y dijo que el Gobierno aún no está colaborando en las negociaciones.

El pasado 13 de julio, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la intervención del hospital Univalle para aliviar el colapso de la CNS.

Céspedes subrayó que solicitará un informe sobre las bajas médicas que se otorgó a profesionales y trabajadores de salud.

“Vamos a presionar para que se dé prioridad a la contratación de más médicos. Nos dicen que se están invirtiendo en respiradores, pero tenemos que esperar siete semanas porque no hay empresas. No podemos seguir así, necesitamos salvar vidas”, comentó.

Céspedes aseguró que se inspeccionará el Hospital Obrero Nº2, ubicado en la avenida Blanco Galindo, para ver en qué estado se encuentra y qué es lo que hace falta para ampliar los servicios para la Covid-19.

La CNS tiene más de 500 mil asegurados, 12 mil son de los fabriles.

Amplían área Covid-19

El presidente del Colegio Médico, Edgar Fernández, señaló que el Hospital Obrero Nº2 de la Caja Nacional de Salud será un centro exclusivo para la atención de pacientes con Covid-19 y afirmó que en la Sala Situacional se informó que el área para infectados continúa ampliándose.

“Se va a mejorar la atención en terapia intensiva con la contratación de dos intensivistas y cinco internistas. Se prevé trasladar la maternidad a una clínica alquilada”, dijo.

Fernández estimó que con algunas modificaciones el nosocomio proyecta llegar a 200 camas de internación y añadió que se pretende ampliar a 10 las unidades de terapia intensiva.