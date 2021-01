Envían a la Comisión de Ética al concejal Vargas de Quillacollo

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Vargas, fue enviado a la Comisión de Ética por no haber firmado oportunamente un informe para la ejecución de dos proyectos de servicios básicos en los distritos 4 y 5.



El Concejo Municipal de Quillacollo tomó esa determinación, porque Vargas habría incurrido en el incumplimiento de deberes, ocasionando un perjuicio a los pobladores.



“Este proyecto llegó al pleno del Concejo, pero lamentablemente, por el capricho de un concejal que no tuvo la voluntad de firmar, se han ido a la bolsa común los recursos (Bs 2 millones) que estaban destinados a estos distritos”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Valerio Ramos.



Al respecto, la alcaldesa de Quillacollo, Angelina Zeballos, quien participó de la primera sesión del Concejo Municipal de este año, calificó como un “perjuicio” para la población la posición de Vargas; considerando que los otros concejales firmaron las carpetas de los dos proyectos, que no tenían ninguna observación técnica ni legal.