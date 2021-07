Conflicto por médico deja sin quimioterapia a 30 niños

Al menos 30 niños con cáncer no recibieron quimioterapia en la fecha programada en el oncológico pediátrico Manuel Ascencio Villarroel debido al proceso contra el médico que los atiende, denunció la representante de los padres de familia, Cintia Choque.



“Los niños no pueden estar perjudicados, porque ya una semana no han recibido atención. Estábamos aguardando que nos den la resolución del Ministerio de Salud para dar solución”, agregó.



El viernes se declararon en estado de emergencia ante esta situación. Se tiene programada una reunión con autoridades de este nosocomio para llegar a un acuerdo.



Sin embargo, el médico Inturias fue suspendido por 30 días, medida determinada por asesoría legal. Es la tercera vez que se procesa al médico, provocando este perjuicio a los pacientes.



Choque dijo que Inturias cuenta con ítem ministerial y la resolución debe ser emitida por el mismo Ministerio de Salud.

Medicamentos



La semana pasada, los padres de niños con cáncer tuvieron que recurrir a la ayuda de personas solidarias para obtener medicinas como la morfina en comprimidos, debido a que este medicamento no está disponible. Choque aseguró que ya se solucionó, pero peregrinaron varios días.